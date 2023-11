Nach Super Mario Bros. Wonder: Nintendo scheitert erneut

Nach Super Mario Bros. Wonder trifft es Nintendo jetzt erneut. Auch Super Mario RPG, das in wenigen Tagen offiziell erscheint, wurde vorab geleakt und ist schon jetzt spielbar. Nintendo-Fans, nehmt euch in Acht vor Spoilern!

Schlappe für Nintendo: Super Mario RPG vorab geleakt

Am 17. November 2023 erscheint Super Mario RPG für die Nintendo Switch – zumindest offiziell. Denn wer sich ein wenig im Netz umsieht, wird merken, dass Nintendo erneut Opfer eines großen Leaks geworden ist.

Das passiert des Öfteren. Beispielsweise wurde auch Super Mario Bros. Wonder kurz vor dem Start komplett online geleakt und konnte ab diesem Zeitpunkt über Emulatoren auf dem PC gespielt werden. Das Gleiche ist jetzt auch mit Super Mario RPG passiert. Ein schwarzer Tag für Nintendo.

Wir sehen an dieser Stelle davon ab, Links zu den entsprechenden Leaks zu posten. Wir wollen auf diesem Weg jedoch Spieler, die sich schon auf das Mario-RPG freuen, darauf hinweisen, jetzt besonders vorsichtig im Netz unterwegs zu sein. Auf Social-Media-Plattformen wie Twitter dürften bereits die ersten Spoiler gepostet werden. Ihr seid gewarnt.

Ihr freut euch schon auf das Mario-Abenteuer? Dann schaut euch am besten den offiziellen Übersichtstrailer an:

Super Mario RPG: Übersichtstrailer

Worum geht’s in Super Mario RPG?

Ein klassischer Tag für Mario: Bowser hat mal wieder die Prinzessin entführt und der italienische Klempner soll sie retten. Doch kurz bevor Mario seine Mission erfüllen kann, fliegt plötzlich ein magisches Schwert namens Schmiedrich vom Himmel, übernimmt Bowsers Festung und will mitsamt seiner Schergen die Welt an sich reißen.

Mario will das natürlich verhindern und da auch Bowser nicht gerade davon angetan ist, dass die mittelalterliche Nahkampfwaffe sein Zuhause übernommen hat, schließt er sich seinem Rivalen an. In der Rolle von Mario und seinen Begleitern zieht ihr nun durchs Land, absolviert Minigames und messt euch in rundenbasierten Kämpfen mit euren Gegnern.

Super Mario RPG ist ein Remake des Klassikers, den Nintendo zusammen mit Squaresoft 1996 auf dem SNES veröffentlicht hatte. Nintendo poliert dabei natürlich die Grafik zeitgemäß auf und nimmt behutsame Anpassungen am Gameplay vor, die Story und das Spielerlebnis bleiben jedoch unverändert. Vor allem europäische Fans dürfen sich freuen, denn das Original war seinerzeit nur in Japan und Nordamerika erschienen.

