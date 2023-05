Tesla hat mit seinen massiven Preissenkungen enormen Druck auf andere E-Auto-Hersteller aufgebaut. Während einige Marken schleunigst ebenfalls die Preise gesenkt haben, wehren sich andere noch dagegen. Hyundais Europachef stellt jetzt klar, auf welche Seite sich die Koreaner schlagen.

Absage von Hyundai: Preissenkungen wie bei Tesla wird es nicht geben

Für die E-Auto-Branche hat sich in den vergangenen Monaten das Geschäft komplett gewandelt. Schuld daran ist in erster Linie – wieder einmal – Tesla. Der E-Auto-Pionier hat massiv die Preise für seine Stromer gesenkt, praktisch rund um den Globus. Die anderen Marken und Hersteller müssen Stellung beziehen, auf die eine oder andere Weise.

Mit dem neuen Ioniq 6 hat Hyundai einen echten Konkurrenten für Tesla auf den Markt gebracht. Auch der erste Vollblutstromer Ioniq 5 war bereits weit mehr als ein Achtungserfolg für die Südkoreaner. Interessenten für die beiden Erfolgsmodelle sollten sich aber nicht auf fallende Preise einstellen.

Wie Hyundais Europachef Michael Cole klarstellt, will der koreanische Hersteller selbst über die Preise bestimmen, statt sich von anderen treiben zu lassen. „Wir machen nichts, was ich als Reflexreaktion darauf bezeichnen würde, was die Konkurrenz tut.“ Und weiter: „Wir wissen, dass Teslas Preise einige Verbraucher auf Tesla aufmerksam machen werden, die es vorher nicht waren – also muss man sich das auf jeden Fall ansehen“ (Quelle: Reuters via Automotive News Europe).

Hyundais neues Elektro-Flaggschiff Ioniq 6 überzeugt mit Effizienz:

Hyundai: Das kann das neue E-Auto Ioniq 6

Das klingt wie ein Ja und Nein in eins. Doch Cole stellt weiter klar: „Wir müssen auf unsere Preisstrategie vertrauen.“ Es geht also um Hyundais Preisvorstellungen, nicht das, was Tesla tut. Im Klartext ist das eine Absage an zeitnahe Preissenkungen bei den beliebten E-Autos von Hyundai.

E-Autos günstiger? Auch bei Kia stehen die Zeichen schlecht

Zuvor hatte sich etwa VW-Chef Oliver Blume ebenfalls gegen Preissenkungen ausgesprochen. Ob Hyundais Plan auch für die vielleicht sogar noch beliebteren E-Autos der Tochter Kia gilt, ist nicht klar. Damit rechnen solltet ihr besser nicht.

So oder so sind die Pläne der Hersteller Momentaufnahmen. Sollte etwa Tesla auf lange Sicht deutliche Erfolge mit seiner Billig-Strategie einfahren oder die Preise noch weiter kürzen, kann sich die Situation ändern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.