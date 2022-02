Netflix fährt nicht schlecht mit seinen Film- und Serienadaptionen zu bekannten Spielemarken. An den Erfolg der Witcher-Serie könnte schon bald ein BioShock-Film anknüpfen. Der Streaming-Riese verkündet nämlich, mit Take-Two Interactive zusammenzuarbeiten, um den ikonischen Ego-Shooter zu verfilmen.

BioShock-Film in der Mache

2007 erschien das erste BioShock und entführte euch in die geheimnisvolle und gefährliche Unterwasserstadt Rapture. Mit BioShock 2 und BioShock Infinite folgten noch zwei Fortsetzungen; letztere spielte an einem gänzlich neuem Ort: Columbia, einer Stadt im Himmel.

Nun überrascht Netflix mit einer ganz besonderen Ankündigung. Gemeinsam mit dem Publisher hinter den BioShock-Spielen möchte man eine Filmadaption wagen. Noch ist unklar, ob es sich dabei um eine Realverfilmung oder einen Animationsfilm handelt. Es gibt auch bisher nur sehr wenige Informationen.

Über Twitter schreibt Netflix: „Wir alle treffen Entscheidungen, aber am Ende formen unsere Entscheidungen uns.“ Dieses Zitat stammt aus dem allerersten BioShock. Auch die folgenden Worte sind eine Anspielung auf das erste Abenteuer: „Wärst du so freundlich, dranzubleiben?“

Womöglich bedeutet das, dass der Film die Ereignisse aus dem ersten BioShock behandelt. Oder zumindest, dass der Film in Rapture spielt.

„Ein mögliches Cinematic-Universe“

Laut The Hollywood Reporter gibt es auch noch keinerlei feste Besetzungen, weder für das Drehbuch noch für den Regiestuhl. Man spricht aber schon davon, hiermit ein mögliches Cinematic-Universe aufzubauen. (Quelle: The Hollywood Reporter)

Schon zuvor gab es Bemühungen, einen BioShock-Film vom „Fluch der Karibik“-Regisseur Gore Verbinski auf die große Leinwand zu bringen. Leider scheiterte das Projekt wie schon viele angedachte Videospielverfilmungen zuvor.

Nun ist es an Netflix, Fans der BioShock-Spiele glücklich zu machen. Unter der Ankündigung auf Twitter äußern sich einige von ihnen mit Wünschen und Hoffnungen. So fällt gerne der Name Guillermo del Toro, der bereits in der Vergangenheit Interesse an einer BioShock-Verfilmung zeigte und auch selbst ein Freund der Spiele ist.

Einige seiner Filme treffen einen ähnlichen Ton wie die Spiele; vor allem ähneln die Atmosphäre und die Zeit, in der Filme wie Shape of Water oder sein kürzlich erschienener Thriller Nightmare Alley spielen, dem Rapture-Abenteuer.