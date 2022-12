In der Vergangenheit haben es schon einige PlayStation-Spiele auch auf den PC geschafft. Ein beliebter Rennspiel-Hit könnte bald folgen.

Gran Turismo 7: Produzent Kazunori Yamauchi offen für PC-Portierung

Sony beherbergt zahlreiche gute PlayStation-exklusive Spiele, doch in den vergangenen Jahren schaffen es immer mehr davon auf den PC. Dazu zählen Spiele wie Sackboy, God of War, Horizon Zero Dawn und Spider-Man und wenn es nach Kazunori geht, könnte auch bald die beliebte Rennspiel-Reihe Gran Turismo, die erstmals 1997 auf den Markt kam, für den PC erscheinen.

In einem Interview mit GTPlanet antwortete er auf die Frage, ob er eine PC-Version in Betracht zöge mit einem „Ja, ich denke schon“. Das Ganze wäre allerdings kein leichtes Unterfangen. Gran Turismo sei „ein sehr fein abgestimmter Titel“. Es gäbe nicht viele Plattformen, auf denen das Spiel in 4K/60p nativ laufen könnte. Es wäre kein einfaches Thema, aber absolut eine Überlegung wert (Quelle: GTPlanet).

Das Ganze würde auch zu einem Vorhaben von Sony passen. Bereits im Jahr 2020 gab SIE an, dass es nach der Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn noch mehr PlayStation-Exklusivtitel für den PC erscheinen sollen. Sony hat im Sommer 2021 das Unternehmen Nixxes Software übernommen – bekannt vor allem für die Arbeit an den PC-Versionen von Square Enix-Spielen wie Tomb Raider, Hitman und Deus Ex. Sony hält sich also alle Richtungen offen.

So sieht Gran Turismo 7 auf der PlayStation aus:

PS-Exklusivspiele auch auf PC: Ein Nachteil für Sony?

Es ist nicht selten, dass Sony-Fans sich eine Konsole aufgrund von bestimmten Spielen kaufen – schließlich sind diese ja exklusiv. Seit einer Weile muss das allerdings nichts mehr heißen. Zwar bleiben Spiele voraussichtlich 1-2 Jahre exklusiv, doch dann ist die Chance groß, dass sie auch für den PC erscheinen. Schießt Sony sich damit selbst ins Knie?

Auch Microsoft hat in der jüngsten schriftlichen Antwort an die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) zugegeben, dass Sony Exklusivtitel hat, die qualitativ hochwertiger sind als die anderen. „Sowohl Sonys als auch Nintendos exklusive First-Party-Spiele zählen zu den meistverkauften in Europa und weltweit“, so das Unternehmen. Macht es also Sinn, beliebte Spiele auch für weitere Plattformen freizugeben?

Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Zwar könnte es sein, dass die Zahlen der Hardwarekäufe sinken, doch am Ende erreicht das Unternehmen so viel mehr Gamer und macht vermutlich doch Software-Verkäufe ein deutliches Plus.