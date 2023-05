Der Game Pass wird ständig mit neuen Spielen für Xbox-Konsolen und PC erweitert. Das gilt auch für Neuerscheinungen. Ein brandneuer Shooter entwickelt sich allerdings schnell zum Mega-Flop. Zum Glück hat das Spiele-Abo im Mai noch viele weitere Spiele zu bieten.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch im Mai

Microsoft hat die neuen Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Die große Neuerscheinung im Mai ist Redfall. Allerdings wird der Vampir-Shooter kurz nach Release nur so von negativen Bewertungen und Fan-Reaktionen bombardiert.

Glücklicherweise hat der Abo-Service noch weitere Spiele zu bieten, mit denen ihr euch von dieser Enttäuschung ablenken könnt. Ravenlok zeigt einen kreativen Grafik-Stil in einer bunten Märchenwelt. RPG-Fans können sich auf taktische Tiefe in Fuga: Melodies of Steel 2 freuen. Beide Spiele landen direkt nach dem Release im Abo.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass für Xbox und PC an:

Redfall (ab sofort verfügbar)

Ravenlok (ab sofort verfügbar)

Weird West: Definitive Edition (ab sofort verfügbar)

Shadorun Trilogy (nur PC) (ab sofort verfügbar)

Fuga: Melodies of Steel 2 (ab sofort verfügbar)

Railway Empire 2 (ab 25. Mai verfügbar)

Xbox Game Pass: Diese Spiele müssen gehen

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai:

My Friend Pedro (15. Mai)

Before We Leave (15. Mai)

Umurangi Generation Special Edition (15. Mai)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (30. April)

Hearts of Iron 4 (nur PC) (15. Mai)

Schaut euch hier den Trailer zu Ravenlok an:



Ravenlok: Trailer zum Märchen-Abenteuer

Jetzt Game Pass und Xbox Series X kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).