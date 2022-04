Es gibt Zuwachs im Xbox Game Pass. Wie gewohnt, füllt Microsoft sein Gaming-Abo regelmäßig mit neuen Spielen und in der zweiten Monatshälfte des Aprils sind es dieses Mal ganze sieben Stück. Ab wann ihr die verschiedenen Games zocken könnt und auf welcher Plattform sie verfügbar sind, zeigen wir euch in unserer praktischen Übersicht.

Xbox Game Pass: Neue Spiele und eine Ubisoft-Überraschung

Für den April dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass auf eine weitere Wagenladung an frischen Spielen freuen. Neben den Neuzugängen in der Spielebibliothek, hat Microsoft auch eine freudige Nachricht für Fans von Ubisoft-Spielen im Gepäck.

Diese Games stoßen zum Xbox Game Pass hinzu:

F1 2021 (Cloud) – ab sofort

(Cloud) – ab sofort Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) – ab sofort

(Cloud) – ab sofort Turnip Boy Commits Tax Evasion (Konsole, PC und Cloud) – ab sofort

(Konsole, PC und Cloud) – ab sofort 7 Days to Die (Konsole, PC und Cloud) – ab dem 26. April

(Konsole, PC und Cloud) – ab dem 26. April Research and Destroy (Konsole und PC) – ab dem 26. April

(Konsole und PC) – ab dem 26. April Bugsnax (Konsole, PC und Cloud) – ab dem 28. April

(Konsole, PC und Cloud) – ab dem 28. April Unsouled (Konsole und PC) – ab dem 28. April

(Quelle: Xbox News)

Zusätzlich dürft ihr euch schon einmal auf zwei weitere Spiele freuen, die in den nächsten zwei Monaten in das Gaming-Abo wandern werden. Dabei handelt es sich um Assassin's Creed Origin (Konsole, PC und Cloud) und For Honor: Marching Fire Edition (PC, Upgrade für Konsole und Cloud).

Xbox möchte künftig enger mit Ubisoft zusammenarbeiten und wird euch, ähnlich wie mit EA Play, Spiele des Publishers via Ubisoft Connect App zur Verfügung stellen.

Mit dem Xbox Pass Ultimate habt ihr Zugriff sowohl auf die PC- als auch auf die Konsolenspiele:

Welche Spiele verlassen den XGP im April?

Wie jeden Monat wird der Gaming-Katalog des Xbox Game Pass nicht nur mit neuen Games aufgefrischt, es verlassen auch wieder einige Spiele den Abo-Service. Folgende Games könnt ihr nur noch bis zum 30. April genießen:

Cricket 19 (Konsole, PC und Cloud)

(Konsole, PC und Cloud) Outlast 2 (Konsole, PC und Cloud)

(Konsole, PC und Cloud) Secret Neighbor (Konsole, PC und Cloud)

(Konsole, PC und Cloud) Streets of Rage 4 (Konsole, PC und Cloud)

