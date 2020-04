Bildquelle: Getty Images – Nastco / Medion

Neue Technik-Angebote bei Aldi: Der Discounter bietet diese Woche zwei interessante, günstige Laptops zum Verkauf an, die sich vor allem zum Einsatz im Home Office eignen könnten. Doch ist das wirklich so? GIGA hat sich die zwei Notebooks angeschaut und verrät euch, wer hier zuschlagen sollte.

ALDI Facts

Schlanker Büro-Laptop bei Aldi Süd: Medion Akoya E14302

Den Anfang macht der Medion Akoya E14302. Gerade einmal 399 Euro kostet der schlanke und leichte Business-Laptop, den Aldi Süd ab dem 30. April 2020 zum Verkauf in den Filialen anbietet. Doch was bekommt man hier für sein Geld? Der 1,54 Kilogramm leichte Rechner im Alugehäuse setzt auf ein 14 Zoll großes Full-HD-Display, einen stromsparenden Ryzen-Prozessor von AMD, sowie eine 256 GB große SSD und 8 GB RAM.

Zum Arbeiten, Surfen und Videos gucken reicht die Rechenleistung des Notebooks vollkommen aus – grafisch anspruchsvolle Spiele kann man mit dem Notebook jedoch nicht spielen. Dafür reicht weder die Leistung des Prozessors, noch der integrierten Grafikeinheit aus. Die Akkukapazität fällt mit 45 Wh durchschnittlich aus – wer im Stromsparmodus arbeitet, soll bis zu 8 Stunden mit dem Laptop arbeiten können. Bluetooth und WLAN gehören natürlich ebenfalls mit zur Ausstattung, sowie eine integrierte Webcam und ein Mikrofon.

Gut zu wissen: Ausgeliefert wird der Medion Akoya E14302 mit Windows 10 Home im S-Modus. Hier lassen sich nur Programme über den Windows Store nachinstallieren. Mit wenigen Handgriffen kann die beschnittene Windows-Version jedoch zur normalen Variante umgewandelt werden.

Die Anschlüsse fallen etwas mager aus: Einmal USB-Typ-A 2.0, einmal Typ-C 3.1, ein HDMI-Port, microSD-Steckplatz und ein Klinkenanschluss – mehr bietet das Medion Akoya E14302 nicht. Wer sich damit jedoch arrangieren kann, bekommt ein gut verarbeitetes Notebook mit ausreichend Leistung zum soliden Preis.

Zum Angebot bei Aldi Süd *

Größer, schneller, teurer: Medion Akoya E15302

Wer etwas mehr Leistung haben will und 100 Euro drauflegt, bekommt das Medion Akoya E15302 für 499 Euro. Im Gegensatz zum kleinen Bruder ist der Laptop aufgrund des 15-Zoll-Displays mit IPS-Panel zwar weniger kompakt und wiegt mit 1,87 Kilogramm etwas mehr – dafür setzt Medion hier jedoch auf einen schnelleren Prozessor und eine noch größere SSD. Statt eines Ryzen 3 3200U kommt mit dem Ryzen 5 3500U ein Vierkernprozessor zum Einsatz, die Kapazität der SSD erhöht sich von 256 GB auf satte 512 GB. Der Laptop ist dank des „Aldi liefert“-Programms sowohl bei Aldi Süd als auch Nord erhältlich.

Zum Angebot bei Aldi Nord *ZUm Angebot bei Aldi Süd *

Was sich trotz der angewachsenen Größe des Gerätes nicht geändert hat, sind die Anschlüsse, die Menge an RAM und die Akkukapazität. Während die ersten beiden Faktoren zu verkraften sind, könnte sich Letzteres als Flaschenhals entpuppen. Denn während 45 Wh für den Gebrauch des Medion Akoya E14302 eine durchaus angemessene Akkuleistung garantieren, dürfte die Kapazität im großen Bruder durch den besseren Prozessor schneller aufgebraucht werden.

Als Betriebssystem kommt erneut Windows 10 im S-Modus zum Einsatz. Doch keine Bange, auch bei diesem Gerät lässt sich die volle Funktionalität des OS mit wenigen Handgriffen wieder freischalten.

Für 499 Euro bekommt man mit dem Medion Akoya E15302 einen sehr soliden Laptop mit guter Verarbeitungsqualität. Lediglich die eher geringe Kapazität des Akkus, sowie die geringe Anzahl an Anschlüssen fallen negativ ins Gewicht. Herausstechen kann der Laptop hingegen mit der üppigen Größe der verbauten SSD. 512 GB sind in dieser Preiskategorie eine echte Seltenheit. Wer sich mit diesen negativen Aspekten arrangieren kann, bekommt auch hier einen guten Laptop zum schmalen Preis. Der Laptop wird ab dem 29. April 2020 in den Online-Shops von Aldi zu finden sein.