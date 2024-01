Nächster Steam-Hit nach Palworld: Deutsches Survival-RPG legt grandiosen Auftakt hin

Mit den Spielerzahlen von Palworld kann der neue Survival-RPG-Hit Enshrouded zwar noch nicht mithalten, dennoch können die Entwickler schon jetzt einen gigantischen Erfolg verbuchen: Binnen weniger Tage erreicht man bereits eine Million Spieler mit Enshrouded.

Enshrouded erreicht eine Million Spieler

Valheim hat es vorgemacht, jetzt hat eine deutsche Alternative es geschafft: Enshrouded konnte sich nicht nur neben dem neuen Steam-Überflieger Palword behaupten und sich einen Spitzenplatz in den Steam-Bestsellern sichern, sondern hat laut einer offiziellen Pressemitteilung des Studios seit dem Startschuss am 24. Januar 2024 bereits eine Million Spieler erreicht. Davon waren in der Spitze sogar 160.000 gleichzeitig online (Quelle: SteamDB).

Mit einem derart großen Erfolg hatte wahrscheinlich kaum jemand gerechnet – zumal es eher selten ist, dass zwei Steam-Newcomer mit ähnlichem Gameplay-Fokus gleichzeitig durch die Decke gehen.

Hier könnt ihr euch Spielszenen aus Enshrouded ansehen:

Enshrouded: Survival- & Exploration-Gameplay

Auch Enshrouded verbindet einige der aktuell populärsten Gaming-Genres miteinander: Open World, Crafting, Survival und Online-Koop für bis zu 16 Spieler. Das Konzept geht auf – das beweist ein Blick auf die aktuelle Bewertung auf Steam. 84 Prozent der Spieler bewerten Enshrouded positiv.

Enshrouded Keen Games GmbH

Gut zu wissen: Enshrouded ist bis zum 31. Januar 2024 noch um 10 Prozent reduziert. Statt 29,99 Euro bezahlt ihr aktuell also nur 26,99 Euro für das neue Survival-RPG.

Das kritisieren die Spieler an Enshrouded

Obwohl Enshrouded erst seit ein paar Tagen auf Steam verfügbar ist, haben die Spieler schon massig Feedback zum Spiel gegeben. Einigen Spielern stößt es etwa sauer auf, dass der Fortschritt der Quests Server-seitig gespeichert wird. Mit anderen Worten: Wenn ihr ein Spiel für mehrere Spieler aufsetzt und eine Quest löst, während ein paar der anderen Spieler offline sind, können diese die Quest danach nicht mehr abschließen – schließlich wurde sie ja in den Augen des Servers bereits erfolgreich abgeschlossen.

Zudem gibt es noch ein paar technische Baustellen: Ein paar Spieler bemängeln die eher schlechte Performance, andere erklären, dass Enshrouded bei ihnen in regelmäßigen Abständen ohne erkennbaren Grund abschmiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Entwickler in den kommenden Wochen die gröbsten Fehler aus der Welt schaffen.

Dank des aktuellen Steam-Sales gibt es wieder ordentlich Bewegung auf den Spitzenplätzen:

