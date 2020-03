Nächstes Resident Evil soll eine kontroverse Neuerfindung des Genres sein, sagt Leak

Lasst uns ein weiteres Mal in einen Resident Evil-Leak eintauchen, was meint ihr? Denn glauben wir dieser – doch recht vertrauenswürdigen – Quelle, so dürfte uns sehr bald eine neue Ankündigung erwarten. Ob damit Resident Evil 8 gemeint ist oder ein gänzlich neues Spiel, müssen wir die Molded-Zombies fragen.

Während ihr euch auf Resident Evil 3 Remake vorbereitet, hat Entwickler Capcom womöglich bald noch mehr in petto: Der berüchtigte Twitter-Leaker AestheticGamer hat ein paar Worte zum nächsten Resident Evil fallengelassen, und dabei ging es nicht um ein neues Remake:

„Ach, zur Hölle damit, ich verrate euch ein bisschen mehr zu diesem 2021-Resident-Evil-Spiel, und spreche dann erst wieder darüber, wenn RE3 Remake schon eine Weile draußen ist. An dem 2021-RE-Spiel wird seit 2016 gearbeitet, und wenn es herauskommt, war es etwa vier bis viereinhalb Jahre in der Entwicklung (die Hauptphase der Entwicklung ging dann drei bis dreieinhalb Jahre). Die Entwicklung ist sehr ähnlich zu Resident Evil 3, nicht das Remake, aber ich werde erst später weiter ausführen, was ich damit meine. Die Ankündigung dafür wird sehr bald stattfinden, und es ist bei Weitem der größte Sprung weg von der Serie, den es je gegeben hat.“

Bei dem nächsten Resident Evil soll es sich also nicht um ein Remake handeln, sondern um einen – wie auch immer gearteten – neuen Teil. AestheticGamer zufolge wird der 2021 erscheinen, ebenso wie die Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen soll.

Was er aber mit dem Kommentar zu Resident Evil 3 gemeint haben könnte? Es gab ein Feature in der gesamten Resident Evil-Serie, das einzig und allein im dritten Teil vorkam – und auch nicht in das Remake übernommen wurde: Live Action Selection. Resident Evil 3 hat euch mit Situationen konfrontiert, in denen ihr euch während Action-Sequenzen entscheiden musstet: Weicht ihr einem Angriff aus indem ihr wegrollt oder in eine Grube springt? Die Entscheidungen hatten Einfluss auf die Situation, aber auch auf das Ende des Spiels.

Interessant ist zudem, dass AestheticGamer in einem anderen Tweet zum Thema erklärt, wie anders das ominöse neue Resident Evil werden soll:

(3/3) to the point I expect a lot of people will be pissed off about it when it gets revealed, but they should be open minded. Internal testing and the like show it’s high quality game, and I’m quite excited for it. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020

„Es wird derart anders, dass ich annehme, jede Menge Leute werden verärgert darüber sein, sobald es angekündigt wird – dabei sollten sie aufgeschlossener sein. Interne Tests und ähnliches haben gezeigt, dass es ein qualitativ hochwertiges Spiel ist, und ich bin echt gespannt darauf.“

Reden wir hier von einem Multiplayer-Spiel mit Live-Service? Ich meine, tun wir? Denn wenn Spieler verärgert sind, dann doch meistens wegen Singleplayer-Serien, die ihrem Erbe den Rücken zukehren und stattdessen zu lukrativeren Stränden aufbrechen. Sollte AestheticGamer mit all dem Recht behalten, werden wir es aber ohnehin sehr, sehr bald erfahren.

Ursprüngliche Nachricht von Jasmin Peukert, 29. Januar 2020, 16:00 Uhr

Resident Evil 8: Leaks könnten Details zum Spiel enthüllen – oder geht es um ein Spin-off?

Die Fans warten derzeit auf die Veröffentlichung des Resident Evil 3 Remakes, doch aktuelle Gerüchte zu Resident Evil 8 bieten im Augenblick eine spannende Ablenkung. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, befinden sich derzeit beide Spiele in der Entwicklung.

Die veröffentlichten Leaks besagen, der achte Teil der Horrorspiel-Reihe soll erneut aus der First Person-Perspektive gespielt werden und sich um Ethan drehen. Ihn kennen wir bereits aus dem siebten Teil von Resident Evil. Des Weiteren heißt es, Zombies würden zurück ins Spiel finden, doch die sollen nicht die einzige Gefahr darstellen. Werwolf-ähnliche Gegner und eine neue Form von Stalkern sollen es den Spielern schwer machen. Helfen könnte da allerdings die Rückkehr von Chris Redfield.

Da warten noch ein paar Schmuckstücke auf uns:

Nur ein Spin-off?

Während einige Quellen davon berichten, dass die Informationen sicher mit Resident Evil 8 zusammenhängen, denkt AestheticGamer (Dusk Golem), dass es auch eine weitere Möglichkeit gibt.

„Ich und die Leute, die das Gerücht über RE8 teilten, haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, denn ich bin sicher, dass es sich eher um ein Spiel handelt, das Capcom vor etwa einem halben Jahr begann. Ich glaube, Capcom hat einen Test mit den Fans gemacht, um zu sehen, wie es darum steht. Ich wusste nichts Spezielles über Werwölfe und Hexen, bis wir darüber sprachen. Die Chris-Sache und die B-Movie-Monster-Geschichte passen allerdings sehr gut zu zwei anderen Dingen, von denen ich weiß. Ich bin mir allerdings sicher, dass das nicht die endgültige Richtung ist, in die RE8 geht. Es könnte sich auch um ein Nebenspiel handeln. Ich weiß mit Sicherheit, dass dies NICHT die endgültige Version von RE8 ist. Es ist allerdings nicht unüblich, dass totgeglaubte Ideen genommen werden und in etwas anderes verwandelt werden, so entstand auch Revelations 2“, so AestheticGamer.

Bisher hat Capcom sich nicht zu den Gerüchten geäußert, also heißt es abwarten und Tee trinken. Was sagt ihr denn zu den Informationen? Sind sie glaubhaft und machen sie euch neugierig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.