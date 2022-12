Navy-CIS-Fans müssen am Dienstag auf ihre geliebte Krimi-Serie verzichten. Sat.1 baut kurzfristig das Abendprogramm um und zeigt stattdessen ein Exklusiv-Interview mit einer deutschen Legende.

Sat.1 Facts

Der Dienstagabend steht bei Sat.1 normalerweise ganz im Zeichen von Navy CIS und den Ablegern der seit 2003 laufenden Krimi-Serie. Am kommenden Dienstag, den 20. Dezember müssen Sat.1-Zuschauer aber auf die cleveren Tatort-Ermittler verzichten.

Statt Navy CIS: Sat.1 zeigt am Dienstagabend Exklusiv-Interview mit Bors Becker

Stattdessen zeigt der Privatsender ein Exklusiv-Interview mit Boris Becker. In „Sat.1 Spezial. Boris Becker“ spricht die deutsche Tennis-Legende unter anderem über ihre Knast-Zeit (Quelle: DWDL). Im April wurde Boris Becker wegen Insolvenzstraftaten von einem britischen Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach 7,5 Monaten im Gefängnis wurde der 55-Jährige im Dezember entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Moderator Steven Gätjen führt das Interview.

„Sat.1 wird nicht über ihn sprechen - sondern mit ihm. Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt. Dafür ändern wir gerne unsere Primetime am Dienstag“, so Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling.

Für das Becker-Interview greift Sat.1 tief in die Tasche. Nach Informationen der Bild-Zeitung zahlt der TV-Sender über 500.000 Euro (Quelle: Bild-Zeitung)

Wer nicht auf Navy CIS verzichten kann, muss zu Streaming-Anbietern greifen:

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Zwei Dokus über das Leben von Boris Becker

Auch nach dem Exklusiv-Interview widmet sich Sat.1 dem dreimaligen Wimbledon-Sieger. Im weiteren Verlauf des Abends laufen zwei Dokumentationen. In „akte. Spezial: Boris Becker - Vom Helden zum Häftling“ können Zuschauer noch einmal die turbulente Achterbahnfahrt im Leben des Boris Becker miterleben, bevor im Anschluss „Boris Becker - Der Spieler“ folgt.