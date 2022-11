Auch 2022/23 gehen die weltbesten Basketballer in der NBA wieder auf Körbejagd. Mitte Oktober gab es den Auftakt zur 77. Saison der „National Basketball Association“. Auch in Deutschland könnt ihr bei den Spielen der NBA im Livestream mitfiebern.

Hinweis: Heute kann man kostenlos und legal zu den Spielen der NBA im Live-Stream einschalten. Die Übertragungen sind gratis in der NBA-App sowie im Browser Heute kann man kostenlos und legal zu den Spielen der NBA im Live-Stream einschalten. Die Übertragungen sind gratis in der NBA-App sowie im Browser über den League-Pass verfügbar . Innerhalb des Gratis-Zeitraums kann man alle 30 NBA-Teams gratis sehen. Wer ein Spiel verpasst hat, kann sich die Wiederholung gratis ansehen. Die Aktion läuft nur am 7. und 8. November 2022.

Die Spiele in der US-amerikanische Basketball-Liga NBA gehören immer noch zu den besten und beliebtesten Sport-Events weltweit. Auch 2022/23 kann man wieder alle Spiele der NBA in Deutschland im Live-Stream sehen. Dafür gibt es sogar verschiedene legale Möglichkeiten. Zum einen zeigt DAZN wieder zahlreiche Spiele der NBA im Live-Stream.

Der Sport-Streaming-Dienst zeigt 7 Spiele pro Woche live. Meistens gibt es ein Spiel pro Abend. Im Free-TV wird es keine Live-Spiele der Saison 2022/23 geben. Für das Komplettpaket buchen Basketball-Fans den „NBA League Pass“.

Alle Spiele der NBA 2022/23 im Livestream sehen

Der Sport-Streaming-Dienst zeigt bis zu 182 der „Regular Season“ live im Stream. Ihr benötigt einen kostenpflichtigen Account bei DAZN, um zu den Spielen einzuschalten. Die NBA-Übertragungen sind Teil des Abo-Programms, es fallen also abgesehen von den monatlichen Kosten keine weiteren Gebühren für die NBA-Spiele an. So zeigt DAZN die NBA live:

In der Regular-Season gibt es bis zu 182 Spiele live.

Jede Woche werden rund sieben Spiele übertragen.

Dabei soll es ein Spiel pro Nacht live geben.

Die Spiele können nicht nur live, sondern auch in der Wiederholung abgerufen werden.

Die Übertragungen gibt es mit deutschem Kommentar.

Welche Spiele in den kommenden Tagen auf dem DAZN-Programm stehen, seht ihr in der Übersicht im Webangebot des Streaming-Dienstes.

Neben den Übertragungen in der Regular-Season hat DAZN natürlich auch die Partien aus der „heißen“ Phase im Programm. In den Play-offs wird DAZN eine Partie pro Spieltag zeigen. Dazu gibt es die kompletten Conference-Finals und die NBA Finals.

Die Testphase bei DAZN wurde leider gestrichen. Ihr bezahlt also ab dem ersten Tag für alle Übertragungen 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro, wenn ihr den Streaming-Dienst gleich für ein ganzes Jahr bucht.

Alle Spiele der NBA im Live-Stream mit dem NBA League Pass

Falls DAZN die Spiele eurer Lieblings-NBA-Mannschaft nicht zeigt oder ihr mehr als nur ein Spiel pro Tag verfolgen wollt, könnt ihr den „NBA League Pass“ buchen.

Den League-Pass gibt es in verschiedenen Abo-Optionen. Das kostenpflichtige Abo könnt ihr sieben Tage lang gratis testen. So könnt ihr überprüfen, ob das Programm euren Wünschen entspricht.

Mit dem League Pass habt ihr Zugang zu allen Spielen der regulären NBA-Saison sowie zu den Playoff-Begegnungen. Die Spiele gibt es in HD im Browser, sowie auf das Smartphone oder Tablet. Wer sich von der Qualität Live-Übertragungen überzeugen lassen will, kann den League Pass zunächst für eine Woche testen.

Den Zugang zu den Basketball-Live-Streams mit dem League Pass gibt es in verschiedenen Ausführungen. So könnt ihr z. B. erstmal einen Monat in das Angebot hineinschnuppern, die komplette Season mit allen Spielen verfolgen oder den Team-Pass buchen, der euch Zugang zu den Übertragungen der Live-Spiele eures Lieblingsteams aus der NBA bietet. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, auch nur ein einzelnes Spiel zu buchen.

Der League-Pass liefert euch je nach Option jedes Spiel oder Spiele eines Teams eurer Wahl in HD auf den Bildschirm. Dazu gibt es verschiedene NBA-TV-Studio-Shows sowie ganze Spiele im Archiv. Falls ihr gerne unterwegs bei der NBA reinschaut, könnt ihr die Übertragungen auch herunterladen und offline ansehen. Möchtet ihr nur ein bestimmtes Spiel sehen, könnt ihr auch einmalig den Day-Pass für einen 24-stündigen Zugang buchen.

Alle Spiele gibt es auch in HD-Auflösung. Zudem könnt ihr, abgesehen vom Team-Pass, auch die Partien der Playoffs und Finalspiele, der Preseason und das All-Star-Weekend live verfolgen.

So sieht man TV-Sender am PC oder Laptop:

Auf andere Livestream-Anbieter, z. B. LiveTV.ru, solltet ihr nicht zurückgreifen. Diese streamen die Spiele der NBA ohne Rechte. Der Anbieter macht sich in jedem Falle strafbar und auch ihr als Nutzer begebt euch in den strafbaren Bereich beim Ansehen dieser NBA Streams.