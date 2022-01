Was werdet ihr im Februar 2022 auf Netflix schauen? Wir sind das Programm durchgegangen und haben euch drei Serien und einen Film herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet!

The Cuphead Show

Streamt The Cuphead Show ab 18. Februar auf Netflix.

The Cuphead Show stürmt im Februar Netflix, eine animierte Abenteuerserie, die den surrealen Zeichentrickstil der 30er-Jahre in Hollywood imitiert. Grundlage der Show ist aber natürlich der Videospielhit Cuphead – ein bockschweres Shoot ‚Em Up, das stilistisch genauso aussieht wie die Serie. In The Cuphead Show folgt ihr den Protagonisten Cuphead und Mugman – zwei Brüder, die ihre Heimat nach Abenteuern durchforsten und allzu oft in Schwierigkeiten geraten.

The Cuphead Show wurde von den Moldenhauer-Brüdern umgesetzt, die auch hauptverantwortlich für das Spiel sind. Sicherlich müsst ihr Cuphead aber nicht kennen oder gar durchgespielt haben, um die Serie voll zu genießen.

Texas Chainsaw Massacre

Streamt Texas Chainsaw Massacre ab dem 18. Februar auf Netflix.

Splatter, Kettensäge und Hautmaske: Leatherface kehrt 42 Jahre nach den Ereignissen in The Texas Chainsaw Massacre zurück und will neues Blut – oder eher, neue Masken aus Haut, die er sich über das Gesicht ziehen kann. Texas Chainsaw Massacre (ohne das „The“) ist der geistige Nachfolger des Splatter-Klassikers und rückt zwei Schwestern in den Mittelpunkt: Die 25-jährige Ruth zieht nach Texas und nimmt ihre Schwester Lila mit, eine Fotografin, die an den Rollstuhl gefesselt ist. In Texas jedoch erwartet die beiden kein ruhiges Leben, wie ihr euch sicher schon denken könnt.

Texas Chainsaw Massacre feiert seine Premiere auf Netflix – wie gut der neue Splatter-Horror also wirklich ist, erfahrt ihr erst ab dem 18. Februar.

Inventing Anna

Streamt Inventing Anna ab 11. Februar auf Netflix.

In der schwarzhumorigen Miniserie werdet ihr einen genaueren Blick auf Anna Delvey werfen, jene junge Frau, die sich 2017 bis 2018 durch die reiche Partyszene von New York geschummelt hat – und mit falschem Namen so tat, als sei sie die Tochter eines Milliardärs. Das Ganze flog erst 2019 auf, woraufhin Anna ein paar Jahre im Gefängnis verbringen musste. Ihr richtiger Name ist Anna Sorokin, und sie hat auf Instagram noch immer fast 150.000 Follower.

Inventing Anna basiert auf der wahren Geschichte von Anna Sorokin, peppt das Ganze aber natürlich mit bekannten Schauspielern, hübschen Bildern und ein paar fiktionalen Details auf. In der Serie besucht eine eifrige Journalistin Anna im Gefängnis, um mehr über die berüchtigte Hochstaplerin zu erfahren.

Schaut in den Trailer zu Inventing Anna:

Inventing Anna auf Netflix: Offizieller Trailer

Vikings: Valhalla

Streamt Vikings: Valhalla ab 25. Februar auf Netflix.

Vikings geht in die nächste Runde und das mit der Spin-Off-Serie Vikings: Valhalla. Die düstere Action-Drama-Show will an den Erfolg von Vikings anknüpfen und ob sie das schafft, seht ihr ab Release am 25. Februar. Mit den Charakteren von Vikings hat Valhalla aber nichts zu tun – stattdessen begleitet ihr die berühmtesten Wikinger der Geschichte, wie etwa Leif Erikson, Freydis oder Harald Harada. Vikings: Valhalla wird außerdem von dem neuen Showrunner Jeb Stuart umgesetzt, der früher einmal am Klassiker Stirb Langsam gearbeitet hat.

Mal sehen, welche Überraschungen Netflix im Februar 2022 noch auf Lager hat. Einige Filme und Serien sind immerhin komplett neue Releases, über die nur gemutmaßt werden kann, bis sie tatsächlich erschienen sind.