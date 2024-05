Netflix-Abo lohnt sich endlich wieder: Große Ankündigung sorgt für Begeisterung

Netflix beweist, dass sich das Abo beim Streaming-Riesen doch noch lohnt – oder zumindest bald wieder. Auf Instagram wurde jetzt nämlich eine ganz besondere Serienfortsetzung angekündigt, die viele euch wahrscheinlich wieder vor den Streaming-Bildschirm ziehen wird.

Wednesday: Erster Teaser zu Staffel 2 hypt die Fans jetzt schon

Ende 2022 hat die schräge Grusel-Fantasy-Serie Wednesday Netflix erobert und die Zuschauer wochenlang nicht losgelassen. Mit dem schwarzen Humor, den viele immerhin schon vom Originalfilm Addams Family kennen, konnte die Geschichte rund um Wednesday Kenner des Franchises und Neulinge begeistern.

Seit 2023 ist bekannt, dass Wednesday weitergehen soll – kein Wunder bei dem Hype um die Serie. Jetzt gibt es neue Infos zur zweiten Staffel.

Noch nicht gesehen? Schaut in den ersten Trailer zur zweiten Staffel von Wednesday:

Wednesday | Ankündigung – Staffel 2

Besetzung der 2. Staffel in Teaser vorgestellt

Wie Netflix jetzt offiziell angekündigt hat, haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Wednesday begonnen. Zwar wird der Release-Termin noch nicht verraten, aber allzu bald wird er wohl nicht sein – immerhin müssen noch Produktion und Postproduktion stattfinden.

Trotzdem gehen Fans hier nicht leer aus. Denn ein neuer Teaser wurde veröffentlicht, in dem die Besetzung der zweiten Staffel vorgestellt wird. Schaut ihn euch selbst an:

Wednesday: Besetzung von Staffel 2 | Netflix

Mit dabei sind unter anderem Bianca Barclay (Joy Sunday), Morticia (Catherine Zeta-Jones), Enid Sinclaire (Emma Myers), Tyler Galpin (Hunter Doohan) und natürlich Wednesday (Jenna Ortega).

Dazu kommen aber noch so einige andere bekannte Schauspieler, die in der zweiten Staffel auftreten werden. Darunter Steve Buscemi, der in absoluten Klassikern wie Reservoir Dogs oder auch Fargo mitgespielt hat. Auch Christopher Lloyd ist dabei, der in Die Addams Family in verrückter Tradition Onkel Fester gespielt hat.

Für Science-Fiction-Fans dürfte außerdem Billie Piper ein bekannter Name sein: Die britische Schauspielerin hat eine Hauptrolle in mehreren Dr.-Who-Staffeln gespielt und wird nun dem Cast von Wednesday beitreten.

