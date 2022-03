Welche neuen Filme und Serien gibt es am Wochenende auf Netflix? Ein Science-Fiction-Blockbuster sticht heraus, aber auch zwei Serien-Highlights möchten wir euch vorstellen!

Disney+ Facts

The Adam Project

Streamt The Adam Project jetzt auf Netflix.

Zeitreisen, Science-Fiction, Humor und eine herzerwärmende Geschichte: The Adam Project vereint nahezu alle Faktoren für ein unterhaltsames Abendprogramm, und noch dazu sind auch ein paar bekannte Gesichter dabei. Im Film macht sich der Zeitreisende Adam (Ryan Reynolds) auf in die Vergangenheit, um gemeinsam mit seinem jüngeren Ich und seinem verstorbenen Vater (Mark Ruffalo) die Welt zu retten. Mit dabei ist auch die Schauspielerin Zoe Saldana, die in Guardians of the Galaxy Gamora verkörpert.

The Last Kingdom mit der 5. Staffel

Streamt die 5. Staffel von The Last Kingdom jetzt auf Netflix.

Ihr sucht eine Serie im Stil von Vikings und Game of Thrones? Dann schaut bei The Last Kingdom vorbei, einer historischen Action-Drama-Show, welche die Gründung von England zum Thema hat: Alfred der Große verteidigt sein Königreich vor Invasoren aus dem Norden, während der Wikinger Uhtred sein Geburtsrecht einfordern möchte. Die 5. Staffel von The Last Kingdom ist jetzt erschienen – ihr habt also genug Material, um eine Weile zu Bingen!

Formel 1: Drive to Survive mit der 4. Staffel

Streamt die 4. Staffel von Formel 1: Drive to Survive jetzt auf Netflix.

Mit der 4. Staffel geht die Dokureihe Formel 1: Drive to Survive in eine neue Runde. Eine Empfehlung ist das aber nicht nur für Formel-1-Fans, die sicherlich schon von der Serie gehört haben: In Drive To Survive könnt ihr einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Extremsportler werfen, was alles andere als trocken oder langatmig ist. Besonders Doku-Fans sollten der Serie eine Chance geben.

Disney+ im März 2022: Neue Marvel-Serie Moon Knight

Streamt Moon Knight ab 30. März auf Disney+.

Ein kleiner Ausblick: Disney+ wartet im März auch mit so einigen netten Häppchen auf, nicht zuletzt mit der lang erwarteten Marvel-Serie Moon Knight mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Moon Knight soll am 30. März 2022 auf Disney+ erscheinen.

Schaut in den Trailer zu Moon Knight:

Moon Knight | Official Trailer (Marvel Studios/Disney)

Falls ihr noch nicht reingeschaut habt: Diese zwei neuen Netflix-Serien haben wir an den letzten Wochenenden empfohlen – Vikings: Valhalla, ein Spin-Off zur Wikinger-Serie Vikings und Inventing Anna, die Geschichte der berüchtigtsten Betrügerin in den 2000ern.