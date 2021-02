Gemeinsam mit Valve hat Netflix ein weiteres Videospiel zum Anime gemacht. Die Wahl fiel auf Dota 2, das als reines Multiplayer-Spiel zwar keine richtige eigene Geschichte erzählt, aber mit jede Menge Lore zu den Charakteren aufwarten kann.

Unter dem Namen DOTA: Dragon's Blood kündigte Netflix die nächste Videospieladaption als Anime an. Die erste Staffel hat insgesamt acht Folgen und startet bereits am 25. März 2021 auf Netflix.

Während sich Dota-2-Fans noch wundern, dass Valve tatsächlich etwas macht, um das Spiel öffentlich zu bewerben, könnt ihr euch schon mal den ersten Teaser anschauen:

Die Geschichte handelt von Davion dem Dragon Knight (Held aus Dota 2) der die Welt von einem Übel befreien will. Dabei trifft er nicht nur auf Drachen, sondern auch auf Prinzessin Mirana, ebenfalls eine spielbare Heldin aus dem MOBA von Valve. Der Anime wird im Spiel ebenfalls beworben, dort ist noch ein dritter Charakter zu sehen, der allem Anschein nach der Held Invoker sein könnte. In den nächsten Tagen soll es noch zwei weiter Trailer geben.

Umgesetzt wird der Anime vom koreanischen Studio MIR, die mit „The Legend of Korra“ dem Sequel zu „Avatar: The Last Airbender“ eine bei Fans extrem beliebte Serie abgeliefert haben. Studio MIR arbeitet ebenfalls am The-Witcher-Anime „Nigtmare of the Wolf“. Der Film soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen.