Netflix hat eine simple, aber sehr nützliche neue Funktion eingeführt. Darüber lässt sich „Weiterschauen“-Reiter ganz einfach aufräumen. Bisher war die Liste teils unübersichtlich – und manchmal schlicht unbrauchbar.

Netflix: „Weiterschauen“-Liste lässt sich aufräumen

Wer viel bei Netflix unterwegs ist, kennt das Problem leider zu gut: Der Streaming-Anbieter packt alle Serien und Filme, in die man nur kurz hereingeschaut hat, in die „Weiterschauen“-Liste. Dort verbleiben sie auch dann, wenn man sie eigentlich gar nicht weiterschauen möchte. Das gilt auch bei Serien, die nach ein paar Staffeln vielleicht nicht mehr ganz so interessant sind. Netflix erinnert uns immer wieder an sie.

Damit ist nun Schluss, wie Netflix ankündigt. Ab sofort lässt sich bei jedem Element der „Weiterschauen“-Liste die Option „Aus Reihe entfernen“ auswählen. Dann verschwindet der Film oder die Serie aus der Liste. Sollte die Option nur aus Versehen angeklickt oder angetippt worden sein, lässt sich der Vorgang schnell wieder rückgängig machen (Quelle: Netflix).

Die neue Option steht auf Desktop-Computern, Fernsehern, Android-Handys und iPhones mit der neuesten Version der Netflix-App bereit. Auch auf dem iPad und dem iPod Touch lässt sich die „Weiterschauen“-Liste von Netflix nun aufräumen. Die kleine, aber nützliche Funktion steht weltweit zur Verfügung.

Mit diesen Film-Highlights können wir 2022 bei Netflix rechnen:

Netflix: Filme aufräumen im Marie-Kondo-Stil

„Über die neue Option können Sie die Reihe „Weiterschauen“ stets frisch halten und mit den Sendungen und Filmen füllen, die Sie unbedingt sehen möchten“, schreibt Netflix. Im Stile der Aufräum-Expertin Marie Kondo lasse sich die Liste einfach entschlacken. Nutzer können ein ähnliches Gefühl erwarten wie bei einem Posteingang, bei dem alle E-Mails gelesen und bearbeitet wurden.