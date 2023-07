Hollywood wird ab sofort von einem Mega-Streik lahmgelegt, der sowohl Drehbuchautoren als auch Schauspieler betrifft. Dies wirkt sich natürlich schwer auf viele kommende Projekte von Netflix, Disney und anderen Streaming-Anbietern aus.

Die WGA (Writers Guild of America), die Gewerkschaft der Drehbuchautoren Hollywoods, streikt bereits seit Ende Mai – nun haben sich auch die Schauspieler zu dem radikalen Schritt entschieden. Mit der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild und American Federation of Television and Radio Artists) legt nun auch die größte nordamerikanische Schauspielergewerkschaft die Arbeit nieder. Bislang unvollendete Projekte befinden sich somit in der Schwebe und werden bis auf Weiteres nicht fertiggestellt. (Quelle: Variety)

Mega-Streik in Hollywood: Darum geht es

Während die Drehbuchautoren bereits seit Längerem eine bessere Entlohnung, mehr Job-Sicherheit während Serien-Projekten und Schutz gegen den drohenden KI-Trend fordern, verlangen nun auch Schauspieler bessere Arbeitsbedingungen. Zu ihren Forderungen zählen unter anderem eine bessere Entlohnung sowie eine fairere Tantiemen-Struktur bei Streaming-Services. Außerdem wehren sich die Schauspieler gegen einen Vorschlag der Studios, dass ihr Bildnis per KI kopiert und ohne ihre Einwilligung und Kompensation in Zukunft frei genutzt werden darf. (Quelle: TheVerge)

Zu der Gewerkschaft zählen insgesamt rund 160.000 Darsteller und Medienschaffende – darunter auch weltberühmte Hollywood-Stars wie Jennifer Lawrence, Meryl Streep und Margot Robbie. Wie lange der Streik dauern wird, ist aktuell nicht vorauszusehen, doch die Fronten zwischen Studios und Gewerkschaften scheinen verhärtet.

Netflix, Disney, HBO: Diese Projekte sind betroffen

Der riesige Hollywood-Streik betrifft eine Vielzahl an bislang noch nicht abgeschlossenen Projekten, sowohl im Fernseh- als auch im Kino-Bereich. Serien-Fortsetzungen wie zum Beispiel The Last of Us 2 Staffel 2 von HBO, Severance Staffel 2 von Apple TV+ und Netflix-Hit Stranger Things werden sich dementsprechend verzögern. Zu den Filmen, deren Dreharbeiten nun pausiert werden müssen, zählen unter anderem Gladiator 2, Deadpool 3, Beetlejuice 2, Bad Boys 4 und Mission: Impossible Dead Reckoning Part 2.

Internationale Projekte sind dagegen nicht von dem Streik betroffen. Zum Beispiel wird die zweite Staffel der HBO-Serie House of the Dragon wie geplant weitergedreht, weil die Produktion komplett in der UK und in Irland beheimatet ist und somit unter die dortigen Gewerkschaftsrechte fällt. (Quelle: Movieweb)

