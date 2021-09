Das Wochenende naht, und mit ihm die neue Staffel einer beliebten Netflix-Serie sowie zwei besondere Filme bei den Streaming-Anbietern.

Netflix Facts

3. Staffel von Sex Education auf Netflix

Sex Education geht auf Netflix in die 3. Staffel: Die schamlos herzliche Coming-of-Age-Serie handelt vom Sohn (Asa Butterfield) einer Sex-Therapeutin (Gillian Anderson), der in seiner Schule mit anderen eine inoffizielle Sex-Therapie für Mitschüler anbietet. Die lustige und zuweilen herzerwärmende Show frischt das Coming-of-Age-Genre mit einer originellen Idee auf – und toll umgesetzt ist das Ganze auch noch.

Streamt die 3. Staffel von Sex Education ab jetzt auf Netflix.

Everybody's Talking About Jamie auf Amazon Prime Video

Everybody's Talking About Jamie ist die Verfilmung des gleichnamigen Musicals und folgt dem Teenager Jamie (Max Harwood) aus Sheffield, der davon träumt, eine Drag Queen zu werden. Das herzerwärmende Comedy-Drama soll mit musikalischen Einlagen glänzen und spricht auch schwierige Themen an, etwa durch den homophoben Vater von Jamie oder seine intoleranten Klassenkameraden.

Streamt Everybody's Talking About Jamie ab jetzt auf Amazon Prime Video.

Kingsman: The Golden Circle auf Disney+

Oldie but Goldie: Auf Disney+ könnt ihr jetzt die ersten beiden Teile der Kingsman-Reihe sehen – Kingsman: The Secret Service und Kingsman: The Golden Circle. Zweiter bringt eine neue Schurkin auf den Plan, der Eggys (Taron Egerton) und Merlin (Colin Firth) nach ihrem Angriff auf das Kingsman-Hauptquartier den Kampf ansagen. Als dann schließlich sogar das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht, verbünden sich die Kingsman mit dem amerikanischen Geheimdienst Statesman.

Streamt Kingsman: The Golden Circle ab jetzt auf Disney+.

Nächste Woche erscheint außerdem die neue Anime-Miniserie Star Wars: Visions auf Disney+: Hier haben sich mehrere japanische Animationsstudios zusammengetan, um jeweils eine Folge der Serie zu produzieren. Star Wars: Visions erscheint voraussichtlich am 22. September.