Geht die Welt am Wochenende unter? Das kann man sich schon fragen, wenn innerhalb von drei Tagen ganz Deutschland um die 20 Grad wärmer wird. Falls wir den Sommereinbruch aber überleben sollten, so bleibt Zeit für eine nagelneue Star-Wars-Serie – und ein paar Superhelden.

Na, was schauen wir alle am Wochenende? Und gibt's überhaupt etwas Gutes? Mit Lupe und Sherlock-Mütze ausgestattet haben wir die Streaming-Plattformen für euch abgegrast und mussten gar nicht so lange schauen – denn überall gibt es ein Highlight, das vielleicht auch ihr nicht verpassen wollt. Psst: Ganz besonders, wenn ihr Star-Wars-Fans seid.

Star Wars: The Bad Batch auf Disney+

IMDB-Wertung: 9,1

Star Wars ist wieder angesagt – und zwar natürlich auf Disney+. In der neuen Serie Star Wars: The Bad Batch begleitet ihr ein Bataillon, bestehend aus experimentellen Elite-Klonkriegern, die sich nach den Klonkriegen ihren Weg durch die Galaxie bahnen. Es handelt sich um ein Spin-Off zur beliebten Serie Star Wars: The Clone Wars. The Bad Batch könnt ihr aber auch ohne Kenntnisse der animierten Serie schauen.

Bislang sind zwei Folgen online; jede Woche kommt eine neue hinzu.

Star Wars: The Bad Batch jetzt auf Disney+ streamen.

The Amazing Spider-Man auf Amazon Prime Video

IMDB-Wertung: 6,9

The Amazing Spider-Man kann seit kurzem auf Amazon Prime Video gestreamt werden: Zwischen Oldschool-Spider-Man Tobey Maguire und dem neuen Spinnenmann Tom Holland gab es – wie viele von euch sicher wissen – noch einen Spider-Man: Andrew Garfield als Spider-Man sorgt für einen dunkleren, etwas realistischer angehauchten Superhelden, der sich näher an den Comics bewegt. Ein Muss für alle Spider-Man-Fans!

The Amazing Spider-Man jetzt auf Amazon Prime Video streamen.

Jupiter's Legacy auf Netflix

Ganz neue Superhelden gibt's dafür ab Freitag auf Neflix zu bestaunen: Mit Jupiter's Legacy wurde die gleichnamige Comicreihe von Mark Millar and Frank Quitely verfilmt – kein Marvel, kein DC. Der Comic wird stattdessen dem Millarverse zugeordnet – jenen Comics also, die von Mark Millar erdacht wurden. Fans des Millarverse könnten zudem auf noch mehr Netflix-Verfilmungen hoffen: Der Streaming-Konzern hat sich nämlich schon 2018 klammheimlich die Rechte für die Comics gesichert. Mehr zu Jupiter's Legacy lest ihr bei uns.

Die gesamte erste Staffel von Jupiter's Legacy jetzt auf Netflix streamen.

Na, wenn das nicht einmal ein fantastisches Wochenende für Streaming-Fans ist? Zumindest, wenn ihr Superhelden und/oder Star Wars mögt. Was ihr solltet. Wenigstens eins davon. Und was steht dieses Wochenende bei euch an? Hausputz? Bräunen in der Sommerhitze? Ein Yoga-Marathon?!