Das Wochenende ist da und Netflix hat so einiges zu bieten: Wir empfehlen euch die besten neuen Filme und Serien bei dem Streaming-Anbieter, heute allerdings ist noch ein Film dabei, der schon einige Monate auf Netflix verfügbar ist – aber kürzlich ganze zwölf Oscar-Nominierungen erhalten hat. Schon reingeschaut?

The Power of the Dog

Streamt The Power of the Dog jetzt auf Netflix.

The Power of the Dog hat kürzlich zwölf Nominierungen für einen Oscar erhalten, und das in den wichtigsten Kategorien wie Bester Film oder auch Beste Regie. Das Westerndrama wird euch mit seiner beeindruckenden Szenerie und dem fein zusammengewobenen Plot in seinen Bann ziehen – aber erwartet keinen 08/15-Western! Mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle folgt ihr hier einem dominanten und charismatischen Rancher, der die Frau seines Bruders und ihren femininen Sohn einzuschüchtern versucht. Alles jedoch ändert sich, als sich für ihn die Möglichkeit einer Liebe auftut.

Inventing Anna

Streamt Inventing Anna jetzt auf Netflix.

Eine der berühmtesten Hochstaplerinnen überhaupt bekommt mit Inventing Anna ihre eigene Miniserie: Die deutsche Anna Sorokin gab sich von 2013 bis 2017 in der New Yorker High Society als Millionenerbin aus, nur, dass sie eben nie Geld geerbt hatte und eigentlich pleite war. Als der verrückte Fall publik wurde, macht Sorokin internationale Schlagzeilen. Diese wahre Geschichte wird jetzt in der fiktiven Serie Inventing Anna beleuchtet – im Fokus stehen Anna selbst und eine Journalistin, die mehr über Anna herausfinden möchte.

Love and Leashes

Streamt Love and Leashes jetzt auf Netflix.

Nachdem Squid Game und andere südkoreanische Serien Netflix im Sturm erobert haben, erscheinen immer mehr Shows aus Südkorea. Unter den Neuankündigungen für diese Woche befindet sich auch Love and Leashes, eine Liebeskomödie der etwas anderen Art: Als Ji Woo aus Versehen das Paket ihres Kollegen öffnet, findet sie dort ein mysteriöses Halsband und andere Dinge. Der eigentlich zurückhaltende Ji Hoo, dem das Paket gehört, erklärt, das Halsband sei für seinen Hund – was eine Lüge ist, die Ji Woo durchschaut. Die beiden finden alsbald in einer amüsanten Romanze der anderen Art zueinander, in der Ji Woo die dominante Herrin von Ji Hoo wird.

Love and Leashes wird von K-Drama-Fans schon länger im Auge behalten, insbesondere deshalb, weil es für eine südkoreanische Serie ungewöhnlich ist, sexuelle Fantasien offen zu behandeln.

Schon reingeschaut? The Book of Boba Fett bei Disney+

Streamt The Book of Boba Fett jetzt auf Disney+.

Mit The Book of Boba Fett ist das nächste Kapitel im Mandalorian-Universum gestartet: Das Spin-Off der beliebten Star-Wars-Serie folgt – ganz dem Namen entsprechend – dem Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison), der gemeinsam mit der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) nach Tattooine zurückkehrt, um dort jenes Territorium einzunehmen, dass vormals Jabba dem Hutten gehört hatte.

Schaut in den Trailer zu The Book of Boba Fett:

DAS BUCH VON BOBA FETT | Offizieller Trailer (Disney/Lucasfilm)

Später im Februar erscheint auch die Cuphead-Serie auf Netflix. Und ein kleiner (nicht belegter!) Hinweis deutet sogar darauf hin, dass Spider-Man: No Way Home bereits Ende Februar bei Disney+ erscheinen könnte.