Netflix stellt Infos zum Passwort-Sharing zusammen

Der Streaming-Anbieter will stärker gegen die gemeinsame Nutzung eines Netflix-Accounts durch mehrere Haushalte vorgehen. Wurde das Teilen von Passwörtern lange Zeit toleriert – und zeitweise sogar von Netflix selbst auf Twitter beworben – brechen spätestens jetzt schlechte Zeiten für Sparfüchse an.

In einer neuen FAQ geht Netflix genau darauf ein, wie in Zukunft gegen das Teilen von Passwörtern vorgegangen werden soll. Im Mittelpunkt steht dabei der Standort des Nutzers, den Netflix stärker im Auge behalten will. Wird von einem anderen Ort aus auf Netflix zugegriffen, soll die Wiedergabe von Inhalten blockiert werden können. Der Streaming-Anbieter weist explizit darauf hin, dass ein Account nur von Mitgliedern eines Haushalts genutzt werden kann.

Netflix empfiehlt seinen Nutzern, sich einmal im Monat mit ihrem Account am Hauptstandort mit einem bekannten Gerät einzuloggen. So könne sichergestellt werden, dass es sich tatsächlich um den Hauptstandort handelt. Außerdem will Netflix Geräte-IDs, IP-Adressen und Kontoaktivitäten abgleichen.

Wenn Nutzer auf Reisen sind oder sich an einem anderen Standort befinden, sendet Netflix ihnen künftig vor dem Zugriff einen Code zu. Dieser muss dann in der App oder auf der Website eingegeben werden und ermöglicht den Zugriff an sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Auch hier weist Netflix darauf hin, dass die Geräte danach gesperrt werden können.

Netflix: Auch Premium-Account für einen Haushalt

Netflix erklärt in seiner FAQ weiter, dass auch ein Premium-Account nicht zum Teilen gedacht ist. Auch wenn 17,99 Euro im Monat für Netflix Premium ausgegeben werden, dürfen nur Personen eines Haushalts den Account nutzen (Quelle: Netflix).

