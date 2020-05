Bildquelle: Bild: freestocks.org from Pexels, CC0

Streaming-Dienste wie Amazon Prime, Disney+ und Netflix nehmen auch hierzulande einen immer wichtigeren Stellenwert ein – und sind ein wichtiges Auswahlkriterium bei der Auswahl des heimischen Fernsehers. Um Unentschlossenen bei der Entscheidung unter die Arme zu greifen, empfiehlt der Streaming-König jedes Jahr ein paar besonders geeignete Geräte. Diese Fernseher eignen sich besonders gut für Netflix.

Netflix Recommended TVs 2020: Streaming-Anbieter kürt die besten Streaming-Fernseher

Auch wenn inzwischen viele Leute dem klassischen Fernsehen abgeschworen haben, steht bei den meisten dennoch ein TV im heimischen Wohnzimmer – und das aus gutem Grund. Schließlich macht das Anschauen von Filmen und Serien von Streaming-Anbietern auf dem großen Bildschirm dann meist doch noch mehr Spaß.

Doch welcher Fernseher eignet sich denn eigentlich am besten, wenn man darauf vorrangig Netflix gucken will? Diese Frage beantwortet der Streaming-König jedes Jahr aufs Neue und erstellt eine Liste der besten Netflix-Fernseher. Auch dieses Jahr hat Netflix wieder einen Blick auf das aktuelle Angebot an Smart-TVs geworfen und die besten davon mit dem Prädikat „Netflix Recommended TV“ ausgezeichnet:

Samsung Q950TS Q900TS Q800T Q90T Q80T Q70T The Frame The Serif



Panasonic HXF977 HXN978 HXX979 HX940E HXW944 HX900E HXW904 HXR900 HX800E HXW804 HX810E HX820E HX830E HXF887 HXN888 HXT886 HXX889



Sony X80H (XH80) XH9505 XH81 X95H (XH95) Z8H (ZH8) Z9H A8H(A8) A9S (A9)



Netflix Recommended TVs: Nach diesen Kriterien wurde die Auswahl getroffen

Netflix wählt die entsprechenden Geräte natürlich nicht zufällig aus. Der Streaming-Dienst hat 7 Kriterien definiert, von denen mindestens 5 erfüllt werden müssen, damit ein Gerät die Auszeichnung erhält:

TV Instant on: Euer Fernseher wacht blitzschnell aus dem Stand-by auf und ist genau da, wo ihr ihn das letzte Mal ausgeschaltet habt. Außerdem können Apps sofort gestartet werden.

Euer Fernseher wacht blitzschnell aus dem Stand-by auf und ist genau da, wo ihr ihn das letzte Mal ausgeschaltet habt. Außerdem können Apps sofort gestartet werden. Schneller App-Start: Egal ob du gerade den Fernseher frisch gestartet hast oder nur die App wechselst, Netflix öffnet sich blitzschnell.

Egal ob du gerade den Fernseher frisch gestartet hast oder nur die App wechselst, Netflix öffnet sich blitzschnell. Einfacher Netflix-Zugang: Die Netflix-App lässt sich einfach im TV-Menü finden oder direkt über einen Netflix-Button auf der Fernbedienung starten.

Die Netflix-App lässt sich einfach im TV-Menü finden oder direkt über einen Netflix-Button auf der Fernbedienung starten. Immer auf dem neusten Stand: Der Fernseher führt im Hintergrund Updates aus, sodass stets die neusten Netflix-Filme und Shows angezeigt werden.

Der Fernseher führt im Hintergrund Updates aus, sodass stets die neusten Netflix-Filme und Shows angezeigt werden. Hochauflösende Netflix-Benutzeroberfläche: Scharfer Text, klarere Bilder

Scharfer Text, klarere Bilder Für Interaktivität optimiert: Der Fernseher unterstützt verbesserte Funktionen, um besonders interaktive Erfahrungen zu ermöglichen.

Der Fernseher unterstützt verbesserte Funktionen, um besonders interaktive Erfahrungen zu ermöglichen. Neuste Netflix-Version: Der Fernseher unterstützt die aktuellste Netflix-Version und somit auch alle neuen Features.

Wie wichtig diese Kriterien für den Kauf eines Smart-TVs sind, muss jeder für sich entscheiden. Für Unentschlossene bietet die Auswahl des Streaming-Anbieters immerhin einen ersten Vorschlag.