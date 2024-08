Netflix frustriert: Neuer Amazon-Prime-Film bleibt unaufhaltsam

Amazon Prime Video hat aktuell einen echten Lauf. Sowohl im Film- als auch im Serien-Bereich dominiert der Anbieter die Streaming-Charts. Ganz zum Leidwesen von Netflix und Disney+, die trotz teurer Produktionen den Kürzeren ziehen.

Amazon Prime Video dominiert die Streaming-Charts

Für den Streaming-Anbieter Amazon Prime Video läuft es in Deutschland sensationell gut. Schon seit Wochen spielt die Gladiatoren-Serie Those About to Die ganz oben in den Streaming-Charts mit. Und noch ist kein Ende in Sicht! Dagegen haben auch beliebte Serien wie House of the Dragon (WOW), The Veil (Disney+) oder Kleo (Netflix) keine Chance. (Quelle: JustWatch)

Anzeige

Mehr zu Those About to Die erfahrt ihr in diesem Artikel:

Zu allem Überfluss krallt sich Amazon Prime Video jetzt auch noch die Spitze der Film-Charts. Ermöglicht hat das der neuste Film von Regie-Legende Guy Ritchie: The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Anzeige

Der Film mit Ex-Superman Henry Cavill in der Hauptrolle läuft seit dem 25. Juli auf Amazon Prime Video – wir berichteten vorab – und hat sich dort übers Wochenende die Spitzenposition geschnappt. Netflix muss sich mit den hinteren Plätzen begnügen. (Quelle: JustWatch)

Anzeige

Hier könnt ihr euch den Trailer zum neuen Action-Film ansehen:

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer Deutsch

Im Kino ein Flop, Zuhause Top

In den USA lief The Ministry of Ungentlemanly Warfare regulär im Kino und war ein kommerzieller Flop. Hierzulande erschien der Film dafür direkt im Heimkino. Gut für Amazon Prime Video, denn nun erlebt der explosive Streifen doch noch seinen verdienten Erfolg.

Bei Kritikern und Publikum kommt die Inglourious-Basterds-Alternative jedenfalls ziemlich gut an. So würden 93 Prozent aller User den Film weiterempfehlen. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Die Chicago Sun-Times schreibt zum Beispiel: