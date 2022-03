Etwas Entspannung nötig? Dann solltet ihr am Wochenende in die neue südkoreanische Liebesdrama-Serie Twenty Five Twenty One hineinschauen, die nicht nur zuckersüß und herzerwärmend ist, sondern auch mit Top-Stars aus Südkorea glänzt.

Drama, Liebe, südkoreanischer Alltag in den 90ern und jede Menge Romantik: Das neue K-Drama Twenty Five Twenty One lädt euch dazu ein, vom Alltag abzuschalten und in einer anderen Welt zu versinken. Übrigens, falls ihr noch nie ein K-Drama gesehen habt – aber Liebesdramen mögt – solltet ihr einen Versuch wagen: K-Dramen haben einen ganz bestimmten Stil und falls der euch gefällt, gibt's jede Menge fantastischer Serien, die ihr nachholen könnt.

Darum geht es in Twenty Five Twenty One: Das Ende der 90er wird in Südkorea von einer finanziellen Krise bestimmt, die jeder Einzelne zu spüren bekommt. Die Jugend kann ihre Träume an den Nagel hängen, wie es aussieht – etwas, das auch die junge Fechterin Na Hee Do trifft, deren Fechtclub unmittelbar schließen muss. Ist ihr Traum von einer professionellen Fechtkarriere jetzt vorbei?

Auch dem sonst so coolen Baek Yi Jin wird der Boden unter den Füßen weggerissen, als sein Vater bankrott geht und er plötzlich nicht mehr in Reichtum sondern in Armut lebt. Zeitungen austragen gehört jetzt zu seinem Alltag, während er studiert und versucht, wieder Fuß zu fassen.

Nach einer unliebsamen Begegnung treffen sich die beiden nach Jahren wieder, und sehen sich plötzlich mit ganz anderen Augen. Twenty Five Twenty One ist bunt, herzlich und wird mit toller Musik untermalt, die jedem ein Stück gute Laune abgeben sollte. Empfehlung!

Noch ein Tipp auf Disney+: Neue Marvel-Serie Moon Knight

Ein kleiner Ausblick: Disney+ wartet im März auch mit so einigen netten Häppchen auf, nicht zuletzt mit der lang erwarteten Marvel-Serie Moon Knight mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Moon Knight soll am 30. März 2022 auf Disney+ erscheinen.

Falls ihr noch nicht reingeschaut habt: Diese zwei neuen Netflix-Serien haben wir an den letzten Wochenenden empfohlen – Vikings: Valhalla, ein Spin-Off zur Wikinger-Serie Vikings und Inventing Anna, die Geschichte der berüchtigtsten Betrügerin in den 2000ern.