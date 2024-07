Netflix hat Ass im Ärmel: Rückkehr der besten Serie sieht fantastisch aus

Netflix gibt einen Vorgeschmack auf eine der besten Serien überhaupt: Die 2. Staffel steht nämlich in den Startlöchern und jetzt dürft ihr eine ganze Szene bereits ansehen.

Arcane Staffel 2: Neuer Trailer zeigt ganze Szene

Es dauert gar nicht mehr so lange, bis Fans endlich die zweite Staffel von Arcane auf Netflix sehen können. Sie erscheint nämlich schon am 2. November 2024 beim Streaming-Anbieter. Zudem ist bereits bekannt, dass es sich um die letzte Staffel von Arcana handeln wird.

Ob sie genauso fantastisch wird wie Staffel 1, ist zwar noch nicht sicher – aber im neuen Trailer könnt ihr einen Vorgeschmack bekommen. Dort könnt ihr nämlich direkt eine volle Szene aus Staffel 2 sehen. Schaut das Video oben im Artikel.

Worum geht es in Arcane?

Falls noch nicht geschehen, solltet ihr euch unbedingt die erste Staffel von Arcane ansehen (auf Netflix streamen). Die Serie hat bereits unzählige Preise gewonnen, darunter auch vier Primetime-Emmy-Awards.

Obwohl Arcane dem League-of-Legends-Franchise entstammt, müsst ihr das MOBA nicht gespielt haben, um die Serie zu verstehen – oder zu genießen. Euch erwartet eine gnadenlose Steampunk-Fantasy-Welt, in der Familien und Freundschaften an den Spannungen zweier Städte zersplittern: Piltover ist reich und befindet sich wortwörtlich über Zaun, einer Stadt der Slums und Armut. Im Fokus der Story stehen die zwei Schwestern Vi und Powder, welche in Zaun allein um die Runden kommen müssen.

Als die Spannungen aufgrund einer neuen sowie mächtigen Magie-Droge zunehmen, ändert sich das Leben der Schwestern drastisch. Und die politischen Machtkämpfe in Piltover nehmen weiter ihren Lauf.

Arcane erzählt eine clevere und hochemotionale Geschichte, die in einem fantastischen Zeichenstil umgesetzt wird. Sollte die zweite Staffel das Niveau halten können, so erwartet Fans ein richtiges Meisterstück.

