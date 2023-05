Wer dominiert gegenwärtig die Streaming-Charts? Die Antwort dürfte überraschen, denn Netflix ist es nicht. Hingegen landet mit Apple TV+ der „Underdog“ der Szene einen neuen Serien-Hit.

Apple TV+ hat vielleicht nicht so viele neue Serien und Filme wie Netflix und Co. im Angebot, aber die wenigen Inhalte haben es in sich. In den USA stürmt nun eine neue Serie des iPhone-Herstellers an die Spitze der Streaming-Charts (Quelle: Reelgood via 9to5Mac).

„Silo“ auf Apple TV+: Da muss Netflix einstecken

Platz 1 belegt demnach die dystopische Science-Fiction-Serie „Silo“. Die läuft seit dem 5. Mai und konnte nun erstmals die Krone der populärsten Streaming-Serien einheimsen (bei Apple TV+ ansehen). Geschlagen geben musste sich mit „Ted Lasso“ eine weitere Hit-Serie aus dem Portfolio von Apple TV+. Der sympathische Fußballtrainer darf sich über den zweiten Platz freuen.

Apple TV+ dominiert die Streaming-Charts in den USA. (Bildquelle: Reelgood

Und Branchenprimus Netflix? In den gemischten Top 10 (Serien und Filme) landet Netflix mit dem Film „Mother“ erst auf Platz 6. Bei den Serien ist Netflix sogar noch unpopulärer, denn die neue Serie „XO, Kitty“ findet sich allein auf Platz 7. Apple hingegen belegt wie schon erwähnt die ersten beiden Platzierungen.

Für Apple ein riesiger Erfolg, der für das weitere Wachstum enorm wichtig ist. Es sind nämlich Hit-Shows wie „Ted Lasso“ oder jetzt neu „Silo“, die neue Kunden anlocken. Die sind neugierig und folgen dem Trend. Zumindest zum kostenlosen Schnupper-Abo lassen die Leute sich dann meist überreden.

Kleiner Vorgeschmack auf „Silo“:

Silo – Trailer (Apple TV+)

Populär und verdammt gut

Auch abseits der Charts kann „Silo“ übrigens überzeugen. Bei der IMDb reicht es derzeit für herausragende 8,2 Punkte. Vergleichbar gut das Bild bei Rotten Tomatoes – 87 Prozent von den Profi-Kritikern, 89 Prozent von den Zuschauern. Kurzum: Eine Serie, die ihr gesehen haben müsst und die aktuell wohl nachweislich auch jeder gerne sehen will.

Wer jetzt damit loslegen möchte, sollte wissen, dass bisher fünf Episoden veröffentlicht wurden. Bis zum Staffelfinale am 30. Juni werden es dann insgesamt zehn Folgen sein. Eine Fortsetzung und zweite Staffel dürfte bei diesem Erfolg wohl fast schon garantiert sein.

