One Piece bekommt eine Live-Action-Serie – das wurde bereits im Jahr 2020 angekündigt. Jetzt, fast zwei Jahre später, beginnen die Dreharbeiten und Netflix spendiert den Fans sogar erste Bilder.

Netflix Facts

Netflix: One Piece wird zur Realität

Die große Reise von One Peace begann 1997 mit einer erfolgreichen Manga-Serie des japanischen Mangaka Eiichirō Oda. Kurz danach entstand die Anime-Serie, die seitdem weltweit auf den Bildschirmen flackert. Inzwischen gehört One Piece zu den bekanntesten und beliebtesten Franchisen – kein Wunder, dass nun sogar eine Live-Action-Adaption folgt.

Diese gab der Streaming-Riese Netflix in Auftrag und gab nun bekannt, dass die Dreharbeiten beginnen. Die Produktion übernehmen die Tomorrow Studios, Steven Maeda (Akte X, Lost) schlüpft in die Rolle des Showrunners.

Laut der Webseite What's on Netflix wird der Großteil der Serie in den Cape Town Film Studios in Südafrika gedreht und es sollen bereits drei Piratenschiffe für die Live-Action-Adaption gebaut worden sein. Erste Bilder davon wurden bereits bei Twitter geleakt.

(Quelle: What's on Netflix, Eiichiro Stuff@Twitter)

One Piece: Wann soll die Serie bei Netflix anlaufen?

Aufgrund der weltweiten Pandemie hinkt die Produktion zur One-Piece-Serie ein wenig hinterher. Die sollte ursprünglich bereits im August 2021 beginnen. Jetzt befindet sich das Projekt zwar in der Produktion, doch wann die Dreharbeiten beendet sind, ist noch unbekannt. Realistisch gesehen könnte man mit einer Ausstrahlung ab Ende 2022 bis Mitte 2023 rechnen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Um euch auf die Serie einzustimmen, hat Netflix zumindest erste Bilder der Stars Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Lysop), Iñaki Godoy (Monkey D. Ruffy) und Taz Skylar (Sanji) veröffentlicht. In den kommenden Monaten werden sicherlich noch reichlich Material und erste Teaser folgen.

