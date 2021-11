Was gibt's Neues auf Netflix am Wochenende? Wir empfehlen euch drei Streaming-Tipps für den Filmabend – einer davon kommt allerdings erst am Montag, also am Nach-Wochenende. Sozusagen.

Netflix Facts

Arcane

League of Legends kommt zu Netflix: Das berühmten Battle-Arena-Multiplayer-Spiel bringt eine hochwertige Fantasy-Serie in die Streaming-Landschaft und die könnte auch Nicht-LoL-Fans interessieren. In Arcane kochen die Spannungen zwischen dem reichen Stadtteil Piltover und dem Untergrundviertel Zaun über, angefacht durch das Auftauchen von Hextech und einer neuen Droge – Beides ermöglicht es normalen Personen, übernatürliche Kräfte zu entwickeln.

Schaut in den Trailer der hochwertigen Zeichentrickserie:

In Arcane trefft ihr natürlich auch auf einige legendäre Helden aus League of Legends, darunter Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce und Viktor.

Streamt die ersten drei Folgen von Arcane ab dem 7. November auf Netflix.

Narcos: Mexico – 3. Staffel

Der Narcos-Ableger Narcos: Mexico geht dieses Wochenende in die dritte Staffel. Die Serie führt euch an die Ursprünge des modernen Drogenkriegs – in den 80ern in Mexiko. Zu der Zeit gab es nur desorganisierte Bündnisse zwischen Drogenherstellern und -dealern, die sich jedoch alsbald enger in einem Kartell zusammenschließen.

Streamt die dritte Staffel von Narcos: Mexico ab dem 5. November auf Netflix.

Jumanji: The Next Level

Erinnert ihr euch noch an Jumanji? Der Klassiker hat 2019 ein Sequel bekommen, das jetzt zu Netflix wandert. Jumanji: The Next Level ist eine Action-Komödie, in der einer Gruppe von Freunden nach Jumanji zurückkehrt, um jemanden zu retten. Wie gefährlich dieses Spiel um Leben und Tod aber wirklich ist, finden sie erst zu spät heraus. Alles in allem ist Jumanji: The Next Level ein würdiger Nachfolger des Klassikers.

Streamt Jumanji: The Next Level ab dem 9. November auf Netflix.

Worauf ihr euch im November 2021 noch auf Netflix freuen könnt, ist die Live-Action-Serie Cowboy Bebop: Einer der berühmtesten Animes aller Zeiten bekommt damit eine – hoffentlich – würdige neue Adaption. Die erste Staffel von Cowboy Bebop erscheint 19. November auf Netflix.