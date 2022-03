Es ist soweit: Die 2. Staffel von Bridgerton ist endlich beim heimischen Netflix gelandet. Hoffentlich habt ihr euch dieses Wochenende noch nichts vorgenommen.

Bridgerton: Staffel 2 endlich bei Netflix

Es ist DIE Liebesdramaserie auf Netflix: Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn entführt euch Bridgerton in die Londoner High-Society zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Liebe, Drama, Affären und die Suche nach dem richtigen Partner beschäftigt die acht Geschwister der Bridgerton-Familie, welche ihr über die Serie begleitet.

Mit seinem leichtfüßigen und unterhaltsamen Charme erinnert Bridgerton durchaus an Downton Abbey, wenngleich hier die romantische Fantasie eine übergeordnete Rolle spielt. Historisch verifiziert ist Bridgerton also keineswegs, immerhin basiert es auf lediglich auf Romanen. Wie euch auffallen wird, ist die Besetzung divers und präsentiert damit ein alternatives London im 19. Jahrhundert.

Noch ein Tipp auf Disney+: Neue Marvel-Serie Moon Knight

Ein kleiner Ausblick: Disney+ wartet im März auch mit so einigen netten Häppchen auf, nicht zuletzt mit der lang erwarteten Marvel-Serie Moon Knight mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Moon Knight soll am 30. März 2022 auf Disney+ erscheinen.

Falls ihr noch nicht reingeschaut habt: Diese zwei neuen Netflix-Serien haben wir an den letzten Wochenenden empfohlen – Vikings: Valhalla, ein Spin-Off zur Wikinger-Serie Vikings und Inventing Anna, die Geschichte der berüchtigtsten Betrügerin in den 2000ern.