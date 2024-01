Netflix im Aufschwung: Diese 3 Serien- und Film-Releases kann ich kaum erwarten

Netflix hat mit Streaming-Diensten wie Amazon Prime oder auch Wow ganz schön viel Konkurrenz bekommen. Aber Konkurrenz sorgt immerhin auch dafür, dass sich der Anbieter anstrengen muss – und das zeigt sich in den nächsten Wochen. Auf zwei kommende Blockbuster-Serien und einen Film freue ich mich ganz besonders.

Netflix Facts

3 Body Problem

Sicherlich habt ihr schon von der kommenden Sci-Fi-Serie gehört, die in nur wenigen Wochen auf Netflix durchstarten wird? Die gleichnamige Roman-Trilogie, auf welcher die Serie beruht, wird weltweit von Lesern angepriesen und generell als beste Science-Fiction-Serie der letzten Jahre bezeichnet. Zudem wird 3 Body Problem von niemand anderem als den beiden Game-of-Thrones-Machern kreiert – David Benioff und D. B. Weiss.

Anzeige

Seht euch den phänomenalen Trailer bei uns an:

"3 Body Problem"-Trailer Englisch

Die drei Sonnen: Roman (Die Trisolaris-Trilogie, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.01.2024 14:17 Uhr

Ich habe die Büchertrilogie gelesen und kann sagen: Oh ja, diese Reihe ist einzigartig – und sollte Netflix‘ 3 Body Problem auch nur an ansatzweise an diese völlig verrückte Geschichte herankommen, so erwartet uns ein Special-Effects-Meisterwerk mit einer brillanten Story. Die Bücher sind übrigens auch fantastisch, falls ihr schon in die Story hinein starten wollt. 3 Body Problem erscheint am 21. März 2024 auf Netflix.

Anzeige

Avatar: Der Herr der Elemente

Nach dem immensen Erfolg von der animierten Serie Avatar: Der Herr der Elemente und dem Nachfolger Die Legende von Korra besteht nun endlich die Hoffnung auf eine gute Realverfilmung der Geschichte. In Avatar: Der Herr der Elemente folgt ihr dem kleinen Jungen Aang, welcher durch die Vereinigung mehrerer elementarer Kräfte Frieden in die vom Krieg gebeutelte Fantasy-Welt bringen muss.

Anzeige

Schaut in den Trailer zu Avatar: Der Herr der Elemente und überzeugt euch selbst:

Avatar: Der Herr der Elemente - Trailer Deutsch

Das Original Avatar: Der Herr der Elemente erzählt eine großartig geschriebene Fantasy-Geschichte mit Herz, die keineswegs nur für Kinder geeignet ist. Ob die Realfilmserie ihrem Vorgänger alle Ehre macht, erfahren wir dann am 22. Februar, wenn die Serie auf Netflix erscheint.

Spaceman

Jakub Procházka ist als Waisenkind bei seinen Großeltern aufgewachsen und schafft es trotz Widrigkeiten, seinen Traum zu verwirklichen: Er wird der erste tschechische Astronaut im Weltall. Auf seiner Solo-Mission im All bemerkt er jedoch bald, dass ihn eine sehr seltsame Kreatur begleitet.

Spaceman scheint ein Science-Fiction-Drama der ganz besonderen Art zu sein, das von dem Regisseur der hochgelobten Serie Chernobyl umgesetzt wurde. In der Hauptrolle zeigt sich Adam Sandler wohl von einer eher ernsten Seite – was nichts Schlechtes sein muss. Spaceman erscheint am 1. März auf Netflix. Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass Spaceman keine Serie, sondern ein einzelner Spielfilm ist.

Anzeige

Der Trailer überzeugt auch, falls ihr Science-Fiction mögt:

Spaceman - Trailer Deutsch

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.