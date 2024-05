Netflix ist begeistert: Diese Serie erhält absolute Sonderbehandlung

Netflix-Nutzer können für gewöhnlich nicht ruhig schlafen. Ihre Lieblingsserie könnte schließlich jede Sekunde abgesetzt werden. Der Streaming-Dienst will eine neue Sci-Fi-Serie jetzt allerdings unbedingt zu Ende erzählen.

Netflix setzt beliebte Sci-Fi-Serie fort

Die Buchadaption 3 Body Problem hat Science-Fiction-Liebhaber ganz in ihren Bann gezogen. Das neue Werk der Game-of-Thrones-Macher ist ein absoluter Erfolg für Netflix. Auf X (früher Twitter gibt der Streaming-Dienst jetzt bekannt, dass die Serie fortgesetzt wird. Die Showrunner David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo schreiben hierzu:

Wir sind begeistert, dass wir diese Geschichte bis zu ihrem epischen Ende erzählen können. Seit wir die letzte Seite von Cixin Lius großartiger Trilogie gelesen haben, haben wir gehofft, dass wir das Publikum mit uns ans Ende des Universums nehmen können. Los geht’s!

Die Ankündigung von Netflix kommt mit einer Besonderheit: Es wird nicht erwähnt, wie viele Staffeln 3 Body Problem noch bekommen soll. Stattdessen verpflichtet sich der Streaming-Dienst direkt dazu, die komplette Geschichte bis zum Schluss zu erzählen. Laut Variety hat Netflix zunächst nur weitere Folgen der Serie abgenickt. Wie viele Folgen genau und wie viele Staffeln soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden (Quelle: Variety).

Netflix zeigt sich ungewohnt wohltätig. Der Streaming-Dienst hat sich den Ruf erarbeitet, auch beliebte Serien schnell abzusetzen – manchmal sogar direkt nach der ersten Staffel. 3 Body Problem scheint dieses Schicksal vorerst nicht zu treffen.

Schaut euch hier den Trailer für 3 Body Problem an:

3 Body Problem | Offizieller Trailer

Worum geht es in 3 Body Problem?

Die Serie 3 Body Problem basiert auf dem Roman Die drei Sonnen. In der Sci-Fi-Show muss sich die Menschheit auf den Angriff einer Alien-Zivilisation vorbereiten, die allerdings so weit entfernt ist, dass sie erst in einigen hundert Jahren ankommen wird. Eine zentrale Rolle übernehmen die Wissenschaftler, die mit der Verteidigung der Erde betraut werden. Auch komplexe physikalische Theorien werden darum zum Thema. Bei uns in der Redaktion konnte 3 Body Problem viel Hype auslösen.

