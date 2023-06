Netflix ist bekannt dafür beliebte Serien vorzeitig einzustellen. Im Fall von Warrior Nun war der öffentliche Druck aber offenbar zu stark. Die Fantasyserie bekommt doch noch eine dritte Staffel und die Fans sind außer sich vor Freude.

Warrior Nun erhält eine dritte Staffel

Serienfans haben zu Streaming-Gigant Netflix ein gespaltenes Verhältnis. Immerhin produziert das Unternehmen echte Publikumslieblinge wie Stranger Things, Wednesday, Squid Game oder The Witcher und auf der anderen Seite stellt Netflix auch in guter Regelmäßigkeit große Serien urplötzlich ein. So geschehen bei Warrior Nun.

Die Fantasyserie wurde Ende 2022 nach nur zwei Staffeln von Netflix abgebrochen. Ganz zum Ärger der Fans, die daraufhin eine Petition starteten, um die Serie doch noch zu retten. Infolgedessen kamen über 121.000 Unterschriften zusammen. Nun, ein halbes Jahr später, hat Netflix seine Meinung geändert und verlängert die totgeglaubte Serie um eine weitere Staffel:

Fans können also aufatmen und sich in Zukunft auf weitere Folgen von Warrior Nun freuen.

Das sagen die Kritiker und Fans zur Serie

Die Fantasyserie Warrior Nun handelt von Ava Silva, die durch einen Heiligenschein wieder ins Leben zurückkehrt und fortan mit einer geheimen Organisation gegen die Mächte des Bösen kämpft. Wie das genau aussieht, seht ihr unter anderem in diesem Trailer:

Warrior Nun: Season 1 - Official Red Band Trailer

Bei der internationalen Presse kam die blutige Serie recht durchwachsen an, was auch der Metacritic-Score von 62 Prozent bestätigt. Dem gegenüber steht aber ein herausragender User-Score von 90 Prozent.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes schneidet Warrior Nun dagegen besser ab: 87 Prozent von der Presse. Die User vergeben sogar beeindruckende 97 Prozent.

IGN Movies vergibt zum Beispiel eine 7 von 10 und beschreibt die Serie im Review folgendermaßen: