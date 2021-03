Da hat sich Netflix einen echten Kracher geangelt: Wie der Streaming-Dienst bekannt gibt, arbeitet man an einer Verfilmung des Comics „BRZRKR“, erschienen bei Boom! Studios nach einer Idee von Keanu Reeves. Die Hauptrolle in dem Action-Streifen ist bereits vergeben.

Keanu Reeves schreibt Comic – und kriegt die Hauptrolle in der Netflix-Adaption

Seit Matrix und John Wick dürfte jeder Bescheid wissen: Keanu Reeves und Action, das harmoniert einfach. Eher unbekannt: Auch abseits der Filmkamera hat sich der kanadische Schauspieler dem Genre aus verschiedenen Perspektiven genähert. So lieh er zuletzt der Figur Johnny Silverhand im lang erwarteten und spektakulär gecrashten Spiel „Cyberpunk 2077“ sein Gesicht. Im Comicbuch-Genre macht er seit kurzem auch von sich reden.

Darauf ist Netflix aufmerksam geworden und schon wenige Wochen nach Erscheinen des ersten Bandes von „BRZRKR“ (sprich: Berserker) steht fest: Streaming-Dienst, Verlag und Reeves selbst kommen zusammen, um den blutigen Comic gleich in mehreren Versionen auf den Bildschirm zu bringen.

„BRZRKR“ von Keanu Reeves: Der neue Comic-Hit für Netflix?

Für die Realverfilmung ist Keanu Reeves als gestandener Actionheld für die Hauptrolle des „B“ gesetzt. Er wird außerdem als einer der Produzenten mit an Bord sein. Die Geschichte um B könnte dabei tiefer gehen als für viele Actionfilme üblich: Der uralte, unsterbliche und halbgöttliche Krieger ist seit Jahrtausenden gezwungen, die Welt mit Gewalt zu überziehen und riskiert dabei seinen Geisteszustand. Im Heute angekommen, wird er von der US-Regierung in die gefährlichsten Einsätze geschickt. Dabei hofft er, zu erfahren, warum er ist wie er ist und endlich sterben zu können.

Gute Prämisse für einen blutigen Splatter-Film, hinter dem eben noch ein wenig mehr steckt als nur der genrespezifische Blutrausch. Gespannt sein dürfen wir außerdem auf die weiteren Pläne von Netflix. Denn anschließend soll eine Animeserie entstehen, welche die Geschichte weitererzählt. Auch hier wird Reeves der Hauptrolle seine Stimme leihen.

Wir sind gespannt, wann es so weit ist, denn ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Netflix verweist allerdings auf die anstehenden Dreharbeiten zu John Wick 4 in diesem Jahr. Möglich, dass danach die Arbeit an „BRZRKR“ beginnt.