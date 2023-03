Normalerweise hätte Netflix eine beliebte Serie schon im März verloren und teils an Disney+ abgeben müssen. Doch zur Überraschung verbleibt „Arrested Development“ jetzt doch bei Netflix. Es gibt allerdings Einschränkungen und Besonderheiten.

Die Sachlage schien klar: Die beliebte Comedyserie „Arrested Development“ mit bekannten Schauspielern wie Jason Bateman und Will Arnett sollte eigentlich Mitte März komplett von Netflix aus lizenzrechtlichen Gründen verschwinden. Die ersten drei Staffeln wiederum wurden danach auf Disney+ erwartet. Doch was passiert mit den zwei von Netflix exklusiv produzierten letzten Staffeln? Die Zukunft schien ungewiss.

Netflix darf „Arrested Development“ zunächst behalten

Jetzt die dicke Überraschung: Staffeln 1 bis 3 von „Arrested Development“ finden sich mittlerweile tatsächlich auf Disney+ (bei Disney+ ansehen), doch alle Staffeln (1 bis 5) verbleiben nach wie vor auch noch auf Netflix (bei Netflix ansehen).

Ergo: Wer „Arrested Development“ komplett sehen möchte, der benötigt nach wie vor Netflix. Kundinnen und Kunden von Disney+ müssen derweil auf die von Netflix produzierten Staffeln 4 und 5 verzichten (Quelle: Golem).

Insbesondere deutsche Netflix-Kunden bekommen offensichtlich eine Extrawurst, denn die Serie verbleibt nicht weltweit im Programm von Netflix. In vielen Ländern wurde „Arrested Development“ nämlich tatsächlich rausgenommen und ist dann nur noch unvollständig (Staffel 1 bis 3) bei Disney+ zu sehen. Hierzulande und unter anderem in Österreich und den Niederlanden verbleibt die Serie aber bis auf Abruf weiterhin auch bei Netflix.

Staffel 5 wurde von Netflix produziert und bleibt auf absehbare Zeit auch da:

Arrested Development Staffel 5 - Trailer Deutsch

Wichtig noch zu wissen: „Arrested Development“ findet sich bei Netflix allein im regulären Abonnement, in der günstigeren werbefinanzierten Variante von Netflix gibt es die Serie nicht. Ihr müsst also mindestens ein Basis-Monatsabo für 8 Euro in Verwendung haben.

Kommen Staffel 4 und 5 irgendwann mal zu Disney+?

Unklar bleibt, wie lange dieser „hybride Zustand“ der Serie andauern wird und ob Disney+ auf absehbare Zeit auch die restlichen zwei Staffeln von Netflix erhält. Es darf von etwaigen Hintergrundgesprächen ausgegangen werden, bei denen finanzielle Details im Fokus stehen.

