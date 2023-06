Netflix zieht einer beliebten Serie mal wieder den Stecker, doch Fans müssen sich nicht ärgern. Für die hat der Streaming-Dienst nämlich noch ein versöhnliches Ende in petto.

Netflix Facts

Wenn Netflix kurzen Prozess macht und eine Serie absetzt, dann kann man den Ärger fast schon riechen. Doch es gibt Ausnahmen, nämlich dann, wenn eine Serie zwar nicht mehr fortgesetzt, aber immerhin ein richtiges Ende ohne Cliffhanger spendiert bekommt.

Netflix beendet sympathische Teenie-Serie: Letzte Staffel veröffentlicht

Diese Ehre wird jetzt „Noch nie in meinem Leben …“ zu Teil. Die sympathische US-amerikanische Coming-of-Age-Serie ging im April vor drei Jahren an den Start und findet nunmehr mit der vierten Staffel ihren krönenden Abschluss. Die letzten 10 Episoden stehen ab sofort bei Netflix zum Abruf zur Verfügung (bei Netflix ansehen).

Wer bisher mit Devi, dem indisch-amerikanischen Teenager-Mädchen mitfieberte, der wird dem Serienfinale mit einem lachenden und einem lachenden Auge entgegensehen. Traurig, dass die Serie zu Ende geht, dankbar jedoch für das Fan-Geschenk der 4. Staffel. Endlich werden wir dann auch erfahren, wer mit wem und überhaupt.

Kleine Einstimmung für die vierte und damit auch letzte Staffel:

Noch nie in meinem Leben Staffel 4 – Trailer Deutsch

Im Gegensatz zu manch kurzlebigen Serie brachte es „Noch nie in meinem Leben …“ damit auf stolze 40 Episoden. Die vergehen mit einer Laufzeit zwischen 22 und 30 Minuten natürlich viel zu schnell. Positiv: Wer „Never Have I Ever“, so der Titel im Original, noch nicht kannte, kann relativ schnell aufholen und sich jetzt die gesamte Serie am Stück ansehen.

Blick auf die Kritikerstimmen

Einer solcher Serien-Marathon lohnt in jedem Fall, wie die Kritikerstimmen vermuten lassen. Eine IMDb-Bewertung von 7,8 schaut vielversprechend aus, das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes ermutigt bei einer Zustimmung von 93 Prozent erst recht zum Schauen der unterhaltsamen Serie.

Wer dann noch immer nicht genug hat, der kann für sich noch ähnlich gelagerte Serien auf Netflix entdecken. Zum Beispiel „Ginny & Georgia“ oder auch „Atypical“ – beides mehr als empfehlenswert.