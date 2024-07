Netflix macht Schluss: In 3 Tagen ist Sense

Netflix aktualisiert seinen Film-Katalog und schmeißt deswegen in Kürze den Action-Thriller Baby Driver raus. Wer den Streifen noch nicht gesehen hat, hat nur noch wenige Tage Zeit. Am 28. Juli 2024 zieht Netflix den Schlussstrich.

Netflix schmeißt Baby Driver aus

In regelmäßigen Abständen aktualisiert Netflix sein Angebot an Filmen und Serien. Altes fliegt raus, Neues kommt dazu – daran haben sich Abonnenten inzwischen gewöhnt. In wenigen Tagen fällt deswegen aber ein echter Action-Leckerbissen der Schere zum Opfer: Baby Driver (bei Netflix anschauen). Bis zum 28. Juli 2024 steht der Film noch für Netflix-Abonnenten zur Verfügung – danach ist Schluss.

Im Film begleiten wir den jungen und äußerst begnadeten Fluchtwagenfahrer Baby bei seinem letzten Job: einem Banküberfall. Baby will seine Karriere beenden, da er seine Schulden bei seinem Mentor Doc (Kevin Spacey) dann endlich beglichen hat und sich kurz zuvor in die Kellnerin Debora verguckt hat, mit der er das Weite suchen will. Doch der Raubzug läuft nicht wie geplant ab …

Erste Szenen aus dem Film gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

Baby Driver: Offizieller HD-Trailer

Für wen lohnt sich Baby Driver auf Netflix?

Trotz seiner Laufzeit von fast zwei Stunden fühlt sich Baby Driver stets kurzweilig an, was unter anderem an dem perfekten Einsatz der Musik liegt. Die Szenen sind oftmals taktgenau geschnitten – einfach genial!

Auch die IMDb-Wertung beweist, dass sich Action-Fans Baby Driver auf jeden Fall mindestens einmal anschauen sollten. Mit 7,5 von 10 möglichen Punkten fällt das Urteil der Zuschauer robust aus. Bei Rotten Tomatoes schneidet Baby Driver sogar noch besser ab. 92 Prozent werden auf dem Tomatometer erreicht – ein echter Spitzenwert (Quelle: IMDb / Rotten Tomatoes).

