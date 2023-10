Netflix-Nutzer aus dem Häuschen: Am 20. Oktober ist es soweit

Eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix wird im Oktober fortgesetzt. Nach fast einem Jahr ist es endlich so weit und die bereits 7. Staffel von „Élite“ startet beim Streaming-Dienst. Doch ist das schon das Ende?

Netflix Facts

Viele Netflix-Eigenproduktionen werden schon nach der ersten Staffel abgesetzt. Zwei, drei oder gar vier Staffeln sind da schon ein Erfolg für eine Serie auf dem beliebten Streaming-Dienst. Mit nunmehr sieben Staffeln gehört „Élite“ aber ganz klar zu den Ausnahmen und zu den erfolgreichsten Serien von Netflix.

Netflix veröffentlicht 7. Staffel von „Élite“ im Oktober

Bemerkenswert: Es handelt sich nicht um eine amerikanische Produktion, sondern um eine spanische Fernsehserie, die am 5. Oktober 2018 ihre Premiere bei Netflix hatte. Die sechste und bisher letzte Staffel lief im November 2022.

Am 20. Oktober 2023 gesellen sich neue Episoden zu den bisher 48 veröffentlichten hinzu. Staffel 7 geht an den Start und nimmt euch wieder mit an die „Las Encinas“, eine fiktive spanische Eliteschule – die exklusivste ihrer Art (bei Netflix ansehen). Dort tummeln sich aber nicht nur die Sprösslinge der Schönen und Reichen, auch Stipendiaten der Arbeiterklasse sind dort zu finden. Die Mischung bietet genügend Raum für Drama jedweder Art.

Der Teaser-Trailer für Staffel 7 – die Serie selbst ist dann aber wieder synchronisiert:

Élite Staffel 7 – Trailer OmU

Wer die Serie bisher noch nicht kannte, der kann ja in der Zwischenzeit die ersten Folgen anschauen und aufholen. Dies könnte sich lohnen.

Eine IMDb-Bewertung von 7,3 ist vielleicht nicht herausragend, aber immer noch sehr gut und ein Garant für spannende TV-Unterhaltung. Noch besser das Bild bei Rotten Tomatoes: Dort erreicht die spanische Serie ganz 93 Prozent, vergeben von den Profi-Kritikern. Die Zuschauer selbst vergeben mit 71 Prozent eine ähnliche Bewertung wie die Serie bei der IMDb für sich beanspruchen kann.

Finale noch nicht in Sicht

Fans der Serie werden sich freuen zu hören, dass nach dem Ende der siebten Staffel noch nicht Schluss ist. Am 19. Juli 2023 wurde „Élite“ nämlich bereits für Staffel 8 verlängert. Bei der aktuellen Frequenz könnte die Fortsetzung dann spätestens im Herbst 2024 auf Netflix erscheinen. Ob es dann noch immer weitergeht, dürfte Netflix in den nächsten Monaten entscheiden.

