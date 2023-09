Netflix-Nutzer fiebern dem 5. Oktober entgegen: Fortsetzung nach über 2 Jahren

Ihr habt Netflix abonniert? Dann erwartet ihr bestimmt auch schon seit über zwei Jahren sehnlichst die Fortsetzung einer französischen TV-Serie, die sofort die Herzen der Zuschauer eroberte. Am 5. Oktober gehts nun endlich mit „Lupin“ weiter. Wenn ihr bereits vorab einen Blick riskieren wollt, dann solltet ihr jetzt weiterlesen.

Im Januar 2021 startete ein echter Überraschungshit auf Netflix, der beweist, dass auch französische TV-Produktionen international erfolgreich sein können. In „Lupin“ mimt Superstar Omar Sy den Meisterdieb Assane Diop, angelehnt an Arsène Lupin, eine fiktive literarische Figur des französischen Schriftstellers Maurice Leblanc aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts.

In Europa, unter anderem in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden, landete „Lupin“ umgehend auf Platz 1 der Netflix-Charts. Vielleicht noch wichtiger: „Lupin“ ist die erste französische Produktion, die sich auf Netflix in den Top 10 wiederfand.

„Lupin“ geht auf Netflix endlich weiter

Noch im selben Jahr veröffentlichte Netflix den zweiten Teil von „Lupin“ und kündigte umgehend die Fortsetzung an. Doch auf die mussten Fans jetzt über zwei Jahre lang warten.

Am 5. Oktober 2023 ist es nun endlich so weit und „Lupin“ kehrt für den angekündigten dritten Teil zurück (bei Netflix ansehen). Und was erwartet euch da? Einen ersten Blick spendiert Netflix im folgenden Trailer:

Lupin Staffel 3 – Trailer Deutsch mit Unterttiteln

Nachdem Assane untertauchen musste, hält er es nicht mehr länger ohne Frau und Sohn aus. Er kehrt nach Paris zurück und das Schlamassel beginnt von vorn.

Wer „Lupin“ bisher noch nicht für sich entdeckte, sollte die bisherigen zehn Episoden unbedingt ansehen. Andernfalls kann man der Fortsetzung auch inhaltlich nicht folgen. Die Kritiken zur Serie fallen überwiegend positiv aus.

Daumen nach oben

Eine IMDb-Bewertung von 7,5 verspricht in jedem Fall solide TV-Unterhaltung. Noch überwältigender fällt das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes aus, denn mit 98 Prozent erreicht die Serie einen fast perfekten Score. Aber auch die Zuschauer sind zu 80 Prozent von der Krimiserie angetan.

Besonders gelobt wurde die sympathische Darstellung von Omar Sy (übersetzt): „Omar Sy trifft mühelos jedes Mal ins Schwarze in Lupin, einem fesselnden Spionagethriller, der der Vorlage gerecht wird und noch einiges mehr.“

„Lupin“ gehört also ganz zu recht zu den echten Highlights auf Netflix und ist sicherlich keine durchschnittliche Massenware. Da lohnt es sich auch schon mal über zwei Jahre darauf zu warten.

