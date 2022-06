Nach drei Jahren meldet sich Stranger Things mit Staffel 4 zurück und bricht innerhalb weniger Tage die Rekorde des Streaming-Anbieters. Den bisherigen Spitzenreiter lässt die Serie dabei um Längen hinter sich.

Stranger Things Staffel 4 bricht Zuschauerrekorde

An nur einem Wochenende katapultiert sich der erste Teil der vierten Staffel von Stranger Things an die Spitze des Streaming-Anbieters. Seit Freitag können Netflix-Nutzer die ersten sieben Folgen streamen und scheinbar haben sie von dieser Möglichkeit nur allzu gerne Gebrauch gemacht.

Stranger Things 4 – offizieller Netflix-Trailer

Laut Netflix schaffte es die Serie am Startwochenende auf 286,79 Millionen Zuschauerstunden und führte in insgesamt 83 Ländern die Toplisten an. Beides sind neue Rekorde. (Quelle: Netflix). Beim vorherigen Spitzenreiter handelte es sich um die zweite Staffel der Serie Bridgerton, die Serie sammelte am ersten Wochenende 193 Millionen Zuschauerstunden. Stranger Things schlug Bridgerton also um satte 50 Prozent.

Die Zuschauer waren allerdings auch gut vorbereitet, denn die drei bisherigen Staffeln von Stranger Things befanden sich in der vergangenen Wochen in den Top 5 bei Netflix. (Quelle: Variety). Doch nicht nur Stranger Things darf sich über Topplatzierungen freuen. Das Lied „Running Up That Hill“ (1985) der britischen Künstlerin Kate Bush erfährt ein unglaubliches Hoch auf Spotify mit einem Streaming-Anstieg von 8.700 Prozent weltweit. Was dieses Musikstück mit Stranger-Things-Charakter Max Mayfield (Sadie Sink) zu tun hat und warum es so wichtig für die Serie ist, schaut ihr euch lieber selbst an.

Stranger Things 4: Folgenlänge und Teil 2

Mit ein Grund für die vielen Zuschauerstunden dürfte neben der hohen Popularität auch die Länge der Folgen sein. Von den sieben Episoden des ersten Teils der zweiten Staffel ist die kürzeste 63 Minuten und die längste 98 Minuten lang, was für Serien eher untypisch ist. Der zweite Teil der vierten Staffel startet am 1. Juli 2022 auf Netflix und umfasst zwei Folgen. Das Finale soll allerdings eine Laufzeit von stolzen zweieinhalb Stunden haben. Stranger Things soll noch eine fünfte und finale Staffel erhalten.