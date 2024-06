Netflix sagt Tschüss: Nutzer haben nur noch bis 25. Juni Zeit

Beim Streaming-Dienst Netflix wird mal wieder ausgekehrt. Nur noch wenige Tage könnt ihr dort nämlich einen der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre sehen. Doch wo landet „Dune“ danach?

Als mit „Dune“ eine weitere Verfilmung der bekannten gleichnamigen Romanreihe von Frank Herbert vor drei Jahren in die Kinos kam, herrschte zunächst Skepsis. Warum sollte auch Regisseur Denis Villeneuve mehr Erfolg haben als zuvor bereits David Lynch (1984) oder auch John Harrison (2000)? Doch das Ergebnis konnte sich sehen lassen – qualitativ wie auch finanziell.

Netflix muss „Dune“ im Juni aus dem Angebot nehmen

Noch im März stürmte der Film die Streaming-Charts. Nicht verwunderlich, erschien doch mittlerweile die Fortsetzung „Dune: Part Two“ in den Kinos. Wer da mitreden wollte, musste zunächst den ersten Teil gesehen haben. Gegenwärtig könnt ihr „Dune“ noch bei Netflix im Rahmen der Streaming-Flatrate genießen. Doch jetzt sagt Netflix schon mal leise Tschüss und kündigt den Abgang des Films aus dem Portfolio des Dienstes an. Demnach lässt sich „Dune“ nur noch bis einschließlich dem 25. Juni dort abrufen (bei Netflix ansehen).

Doch wo landet der Film danach? Darüber gibt es noch keine Auskunft. Im letzten Jahr hatte zunächst Amazon Prime Video „Dune“ für 10 Monate im Programm. Davor war WOW beziehungsweise Sky der erste Streaming-Dienst, der das Vergnügen hatte. Findet sich kein Streaming-Dienst, dann bleibt ab dem 26. Juni zunächst nur die Online-Leihe beziehungsweise der Kauf (bei Amazon ansehen).

Der Trailer bringt euch in die richtige Stimmung:

Dune | Offizieller Trailer

Mit einer IMDb-Bewertung von 8,0 Punkten gehört der intelligente Science-Fiction-Film mit Timothée Chalamet und Zendaya in den Hauptrollen zum Pflichtprogramm für Freunde des Genres. Auch das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes ist mit 83 Prozent Zustimmung ähnlich hervorragend. Wenn dann noch 90 Prozent der Zuschauer „Dune“ etwas abgewinnen können, kann der Film gar nicht schlecht sein.

Fortsetzung läuft noch lange nicht bei Netflix

Übrigens: Fragt ihr euch gerade, wann denn „Dune: Part Two“ bei Netflix laufen wird? Das dauert noch. Wahrscheinlich im Spätsommer wird Warner Bros. Pictures den Film zunächst an WOW beziehungsweise Sky lizenzieren. Im nächsten Jahr dürfte der Erfahrung nach dann Amazon Prime Video an der Reihe sein, erst danach landet die Fortsetzung bei Netflix hierzulande. Rechnen würden wir damit also nicht vor dem Jahr 2026.

Dune: Part Two zum Download (Bonus X-Ray Version) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.06.2024 11:47 Uhr

Als VoD-Version kann„Dune: Part Two“ aber bereits gekauft werden, beispielsweise bei Amazon in der Bonus X-Ray Version für gegenwärtig knapp 15 Euro (bei Amazon ansehen).

