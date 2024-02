Netflix setzt Abonnenten unter Druck: Apple-Nutzer müssen handeln

Netflix hat genug davon, Provision für Abonnenten an Apple abzudrücken. Aus diesem Grund macht der Streaming-Dienst Apple-Nutzern jetzt eine deutliche Ansage, umgehend das Zahlungsmittel zu wechseln.

Apple-Nutzer bekommen klare Ansage von Netflix

Wer sein Netflix-Abo über Apple abgeschlossen hat, wird von dem Streaming-Giganten nun vehement dazu aufgefordert, die Zahlungsart zu ändern. Stattdessen sollen Nutzer auf Direktzahlung umsteigen. Bei Netflix stehen vier verschiedene Zahlungsmethoden zur Auswahl: PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder per Geschenkkarte.

Über die Apple-Schnittstelle zu bezahlen, ist für neue Abonnenten bereits schon länger nicht mehr möglich. Einige Bestandskunden hatten die Zahlart allerdings noch bis jetzt zur Verfügung. Für Netflix ein Ärgernis, schließlich muss der Streaming-Dienst auf diesem Weg automatisch 15 Prozent Provision an Apple abtreten. Aus diesem Grund wird den entsprechenden Nutzern nun also ein Ultimatum gestellt: Sie müssen unverzüglich handeln und die Zahlungsweise umstellen, ansonsten versagt ihnen der Streaming-Service den Dienst. (Quelle: Netflix)

Damit folgt Netflix unter anderem dem Vorbild von Spotify – der Musik-Streaming-Service hatte Apple-Nutzern bereits im Sommer 2023 unter gleichen Voraussetzungen vor die Wahl zwischen Kündigung und Zahlungswechsel gestellt.

Netflix entfernt Abo-Stufe

Für die meisten Nutzer dürfte sich der Frust über den Wegfall der Apple-Zahlmethode bei Netflix in Grenzen halten – viele werden bereits ohnehin eine der anderen Zahlungsarten nutzen. Für deutlich mehr Aufregung sorgte dagegen das Entfernen des sogenannten Basis-Abos – das bereits betagte Modell wurde von Netflix Ende Januar 2024 gestrichen. Stattdessen stehen nur noch das Standard-Abo mit Werbung, das Standard-Abo ohne Werbung und das Premium-Abo zur Auswahl. Ein Modell, das auch Amazon seit Neuestem in ähnlicher Ausführung anstrebt und das die Streaming-Landschaft nicht in besonders gutem Licht darstellt.

Netflix läuft am besten in der Originalversion – hier sind 8 Gründe, warum der O-Ton besser als die Synchro ist:

