Netflix setzt die Axt an: Gaming-Film ist in großer Gefahr

Nach erfolgreichen Videospieladaptionen wie The Last of Us und Fallout will jetzt auch Netflix ein Stück vom Gaming-Kuchen abhaben. Der Streaming-Riese scheint dabei aber große Probleme zu haben. Ein BioShock-Film wird nun radikal überarbeitet.

Gaming-Film bei Netflix muss mit weniger Geld auskommen

Bereits 2022 hat Netflix eine Adaption des Gaming-Hits BioShock angekündigt. Fast zwei Jahre später haben Fans der Reihe allerdings noch nicht einmal einen Teaser gesehen. Auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego verrät Produzent Roy Lee jetzt auch warum: Das ganze Film-Projekt wird überarbeitet – und das nicht zum Besseren.

Laut Lee hat die neue Chefetage bei Netflix den Rotstift angesetzt und das das Budget der Videospieladaptionen reduziert. Dadurch könne der Film in seiner ursprünglichen Form nicht mehr umgesetzt werden:

Das neue Regime hat die Budgets gekürzt. Wir machen also eine viel kleinere Version. ... Es wird eine persönliche Perspektive anstelle eines grandiosen, großen Projekts.

Laut Variety sind die Kürzungen von Netflix-Chef Dan Lin beschlossen worden, der generelle Sparmaßnahmen bei Filmen auf dem Streaming-Dienst anstrebt (Quelle: Variety).

Schaut euch hier den Trailer für die BioShock-Collection an:

BioShock: The Collection

Funktioniert ein BioShock-Film ohne viel Geld?

Die Nachricht von Budget-Kürzungen beim BioShock-Film verheißt nichts Gutes. Immerhin hat der Streaming-Service verraten, dass auch die Adaption in Rapture spielen soll – einer riesigen Stadt unter Wasser (Quelle: Netflix). Fans werden sich wohl darauf einstellen müssen, dass Netflix die Schotten dicht macht und sie wesentlich weniger der spektakulären Kulisse zu sehen bekommen. Auch die Big Daddys mit ihren klobigen Taucheranzügen klingen sehr teuer.

Trotz schlechter Nachrichten können sich BioShock-Fans immerhin darüber freuen, dass Netflix zumindest aktuell noch an der Verfilmung arbeitet. Der Streaming-Dienst hat erst kürzlich eine Adaption des PlayStation-Hits Horizon Zero Dawn in die Tonne befördert. Es bleibt zu hoffen, dass der BioShock-Film nicht ebenfalls in einem feuchten Grab landet.