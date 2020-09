Fans des Anime-Genres haben im September keinen sehr guten Netflix-Monat. Ganze 29 Serien und Filme verschwinden aus dem Angebot.

Durch auslaufende Lizenzen erwartet die Anime-Sektion auf Netflix im September ein kleiner Kahlschlag. Ganze 29 Serien und Filme werden aus dem Programm genommen, darunter beliebte Titel wie My Hero Academia, Death Note, One Punch Man oder Attack on Titan.

Ein Großteil hat Netflix bereits verlassen:

Black Butler 1 - 3

Bleach Movie 1 & 2

Blue Exorcist

Blue Exorcist: The Movie

Dragon Ball Z: Resurrection „F“

Food Wars! 1 & 2

InuYasha Movie 1 – 4

My Hero Academia

One Punch Man

Summer Wars

The Garden of Words

Zum 30. September geht es dann auch diesen Titeln an den Kragen:

Attack on Titan

Bleach

Code Geass 1 & 2

Code Geass: Akito the Exiled

Death Note

Demon King Daimao

Psycho Pass

Steins;Gate

Tokyo Ghoul 1 & 2

Ein wenig Nachschub aus dem eigenen Haus ist zumindest unterwegs, am 17. September startet die Anime-Adaption des beliebten Fantasy-RPGs Dragon's Dogma.

Bis Ende des Monats habt ihr ja noch Zeit, zumindest ein paar der Serien von der Watchlist abzuarbeiten. Trotzdem streicht dieser Monat extrem viel aus dem Anime-Portfolio von Netflix.