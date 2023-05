Eine der besten Comedy-Serien auf Netflix fliegt für viele Zuschauer immer noch unter dem Radar. Nun bekommt I Think You Should Leave eine neue Staffel – ihr solltet euch den Geheimtipp nicht entgehen lassen.

Im Content-Dschungel von Netflix kann es schon einmal passieren, dass manche Serien trotz hoher Qualität vom Mainstream-Publikum übersehen werden. Auch eine großartige Comedy-Serie gilt bei dem Streaming-Service immer noch als Geheimtipp, dabei hat die schrullige Sketch-Serie I Think You Should Leave eine fantastische Bewertung auf Rotten Tomatoes – und die dritte Staffel steht schon vor der Tür.

I Think You Should Leave: Netflix-Highlight bekommt neue Staffel

Die Serie I Think You Should Leave ist eine Sketch-Comedy, die mit ihrem absurd-komischen Humor und den albernen bis schmerzhaften Eskalationen an Vorbilder wie Monty Python erinnert. Die Charaktere von Serien-Schöpfer Tim Robinson, der jahrelang für die US-amerikanische Comedy-Institution Saturday Night Live gearbeitet hat, finden sich mal in alltäglichen, mal in bizarren Situationen wieder, die sie stets auf spektakuläre Art und Weise gegen die Wand fahren.

Schaut euch hier den Trailer zur ersten Staffel von I Think You Should Leave an:

I Think You Should Leave: Staffel 1 Trailer

Von einem peinlichen Hot-Dog-Unfall während eines Meetings über das ungeplante Vorspielen einer Country-Band bis hin zu einem lang angelegten Rache-Akt im Flugzeug – I Think You Should Leave liefert skurrile Pointen im Stakkato-Takt ab und sorgt dabei für jede Menge Lacher. Auch bei Kritikern kommt die Serie großartig an – bislang steht die Netflix-Produktion bei beeindruckenden 98 Prozent auf Rotten Tomatoes. Damit zählt sie zu den am besten bewerteten Serien des Streaming-Dienstes überhaupt und schneidet sogar besser ab als andere gefeierte Comedy-Hits wie zum Beispiel The Unbreakable Kimmy Schmidt, BoJack Horseman oder Sex Education. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Netflix spendiert Comedy-Highlight 3. Staffel

Wenn der Netflix-Hit I Think You Should Leave bislang an euch vorbeigegangen ist, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, die Comedy-Serie nachzuholen. Aktuell könnt ihr die ersten beiden Staffeln mit je 6 Folgen streamen und am 30. Mai 2023 wird Netflix die dritte Staffel veröffentlichen.

