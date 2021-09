Es wochenendet und Netflix sowie Amazon Prime Video holen zwei ziemlich interessante Filme ins Programm, mit denen ihr euch einen oder beide Wochenendabende verschönern könntet.

Palm Springs auf Amazon Prime Video

IMDB-Wertung: 7,4

In Palm Springs grüßt täglich das Murmeltier: Die unfreiwillige Brautjungfer Sarah und der nihilistische Nyles treffen sich auf einer Hochzeit in Palm Springs, die sich auf mysteriöse Weise täglich wiederholt. Während die beiden einen Ausweg aus ihrer Misere suchen, kommen sie einander näher und lernen bald voneinander, was wirklich im Leben zählt. Die preisgekrönte Mystery-Komödie gehört zu unseren Top-Filmen aus dem Jahr 2020.

Streamt Palm Springs ab 12. September auf Amazon Prime Video.

Kate auf Netflix

IMDB-Wertung: 6,6

Die ungewöhnlich begabte Kate ist das perfekte Beispiel einer Auftragskillerin, die zu den Besten ihres Metiers gehört. Als sie jedoch infolge eines winzigen Fehlers vergiftet wird, bleiben ihr nur noch genau 24 Stunden, um Rache an ihren Mördern zu üben. In Tokio geht sie daraufhin ein ungewöhnliches Bündnis mit der Tochter eines ihrer Opfers ein, um diesen letzten Auftrag zu erledigen.

Das Actionabenteuer brilliert im knalligen Style Tokios und liefert einige Action-Szenen, die durchaus mit den John-Wick-Filmen mithalten können.

Streamt Kate ab jetzt auf Netflix.

Falls ihr auch dem Kino mal wieder einen Besuch abstatten wollt: Nächste Woche startet der Sci-Fi-Blockbuster Dune in den Kinos (16. September) und derweil läuft bereits der neue Marvel-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Interessiert euch das Horror-Genre, solltet ihr außerdem einen Blick auf den neuen Film von Saw-Regisseur James Wan werfen: Malignant läuft seit dem 2. September in den hiesigen Kinos.