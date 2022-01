Was schauen wir alle am Wochenende? Wir stellen euch 3 Neuerscheinungen auf Netflix und Disney+ vor, sowie eine Empfehlung aus der Redaktion, falls ihr Science-Fiction mögt.

Netflix Facts

Netflix: John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Streamt John Wick: Chapter 3 – Parabellum ab 23. Januar auf Netflix.

Netflix holt sich nun auch den dritten Teil der John-Wick-Reihe: John Wick: Chapter 3 – Parabellum. John Wick 2 ist ebenfalls bei dem Streaming-Dienst, nur gerade der erste Teil gehört noch nicht zum Sortiment. Aber die Chancen stehen gut, dass ihr den schon kennt, richtig?

In John Wick 3 spitzen sich die Ereignisse für Wick (Keanu Reeves) zu – auf ihn ist ein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar ausgeschrieben, und er braucht all seine Kontakte und Freunde, um sein altes Leben zurückzubekommen.

Netflix: Ozark Staffel 4 – Teil 1

Streamt den ersten Teil der 4. Staffel von Ozark ab jetzt auf Netflix.

Mit der vierten Staffel von Ozark erscheint auch das Serienfinale auf Netflix – das allerdings in zwei Teilen. Ab dem 21. Januar 2022 kommen die ersten 7 Folgen der vierten Staffel; der Rest soll dann noch dieses Jahr folgen. Im Thriller-Drama Ozark muss ein Vater fünf Jahre lang 500 Millionen Dollar für einen Drogenboss waschen, um seine Familie zu schützen.

Disney+: The World According to Jeff Goldblum – 2. Staffel

Streamt die 2. Staffel von The World According to Jeff Goldblum ab jetzt auf Disney+.

In der verrückten Dokuserie The World According to Jeff Goldblum begleitet ihr den exzentrischen Jeff Goldblum dabei, einigen kuriosen Fragen nachzugehen – wie etwa der Frage nach Zauberei oder jener, ob es gewisse Monster wirklich gibt. Jeder, der Jeff Goldblum mag, sollte hier einmal hineinschauen!

Empfehlung: The Book of Boba Fett bei Disney+

Streamt die ersten Folgen von The Book of Boba Fett jetzt auf Disney+.

Mit The Book of Boba Fett ist das nächste Kapitel im Mandalorian-Universum gestartet: Das Spin-Off der beliebten Star-Wars-Serie folgt – ganz dem Namen nach – dem Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison), der gemeinsam mit der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) nach Tattooine zurückkehrt, um dort jenes Territorium einzunehmen, dass vormals Jabba dem Hutten gehört hatte.

Schaut in den Trailer zu The Book of Boba Fett:

DAS BUCH VON BOBA FETT | Offizieller Trailer (Disney/Lucasfilm)

Der Januar nähert sich dem Ende, aber derweil könnt ihr euch schon auf den Februar freuen – da erscheint nämlich die neue Cuphead-Serie auf Netflix. Und ein kleiner (nicht bewiesener!) Hinweis deutet sogar daraufhin, dass Spider-Man: No Way Home bereits Ende Februar bei Disney+ erscheinen könnte.