Heimelige Magie und fantastische Kämpfe im Star-Wars-Universum: Ob ihr euch nun gemütlich vor den Fernseher setzen und eine der berühmtesten Filmreihen aller Zeiten sehen wollt, oder lieber in eine lang erwartete Science-Fiction-Fantasy-Serie eintauchen möchtet: Netflix und Disney+ bieten euch so einige Highlights zum Jahresbeginn von 2022.

The Book of Boba Fett bei Disney+

Mit The Book of Boba Fett startet das nächste Kapitel im Mandalorian-Universum: Das Spin-Off der beliebten Star-Wars-Serie folgt – ganz dem Namen nach – dem Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison), der gemeinsam mit der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) nach Tattooine zurückkehrt, um dort jenes Territorium einzunehmen, dass vormals Jabba dem Hutten gehört hatte.

Schaut in den Trailer zu The Book of Boba Fett:

DAS BUCH VON BOBA FETT | Offizieller Trailer (Disney/Lucasfilm)

Alle Harry-Potter-Filme und mehr auf Netflix

Direkt am 1. Januar läutet Netflix die Glocken für alle Harry-Potter-Fans und lädt auch zu einem Filmmarathon in der Welt der Hexerei und Zauberei ein: Der Streaming-Dienst stellt alle acht Harry-Potter-Filme online, also die gesamte Reihe, sowie die Filme Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen. In der Phantastische-Tierwesen-Reihe erlebt ihr die Abenteuer des tierlieben Zauberers Newt Scamander (Eddie Redmayne), 70 Jahre vor den Ereignissen in den Harry-Potter-Filmen.

Frau im Dunkeln auf Netflix

Das Regiedebüt von Maggy Gyllenhaal Frau im Dunkeln ist ein durchweg cleveres Drama über eine geschiedene Mutter, die nach dem Auszug ihrer Töchter ihren ersten Urlaub allein genießen will. Als jedoch eine Familie ihren Urlaub stört, schwimmen immer mehr dunkle Erinnerungen ihres bisherigen Lebens an die Oberfläche – und die zunächst entspannende Reise wandelt sich in eine schmerzhafte Rekapitulation ihrer Vergangenheit.

Der Jahreswechsel wirft eine ganze Reihe an Klassikern und neuen Filmen wie auch Serien in die Streaming-Landschaft am Wochenende. Falls ihr nach der Silvesternacht also einen Filmabend plant, seid ihr mit Disney+ und Netflix an der richtigen Adresse: Wie wäre es etwa mit einem Harry-Potter-Marathon? Gibt es eine bessere Möglichkeit, ein neues Jahr zu beginnen?