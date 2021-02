o2 bietet seinen Kunden bald mehr Möglichkeiten, wenn es um Streaming geht. Über „o2 Select and Stream“ lassen sich bis zu 120 Euro sparen, wenn man sich für Netflix oder Sky Ticket entscheidet. Serien und Filme werden hier ein Jahr lang kostenlos angeboten.

Netflix und Sky Ticket kostenlos bei o2

o2 hat ein neues Angebot vorgestellt, bei dem Kunden für ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf Netflix oder Sky Ticket bekommen können. Alternativ können sich Kunden auch für o2 TV entscheiden. Voraussetzung ist, dass Neukunden oder Bestandskunden einen der Tarife der Bereiche o2 My Home oder o2 Free besitzen, der mit mindestens 34,99 Euro im Monat zu Buche schlägt und über eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren verfügt. Darüber hinaus müssen sich Interessierte für das Vorteilsprogramm o2 Priority registrieren.

Die größte Ersparnis ergibt sich, wenn sich Kunden bei „o2 Select & Stream“ für Sky Ticket entscheiden. Der Serien-Dienst kostet eigentlich 9,99 Euro im Monat. Filme sind in dem Abopreis allerdings nicht enthalten. Auch für o2 TV werden monatlich 9,99 Euro verlangt. Hierbei handelt es sich um eine eigene Variante des TV-Streaming-Dienstes Waipu TV.

Sollte die Wahl auf Netflix fallen, dann fällt die Ersparnis nicht ganz so hoch aus. In Kombination mit einem Tarif von o2 ergibt sich eine Ersparnis von 96 Euro im Jahr. Wichtig ist hier der Hinweis, dass nur das Basis-Abo von Netflix im Wert von 7,99 Euro im Monat zur Verfügung steht. Hier gibt es Filme und Serien in SD-Auflösung. Von der Preiserhöhung bei Netflix ist das Basis-Abo nicht betroffen.

o2: Neues Streaming-Angebot ab 23. Februar

o2 bietet den kostenlosen Zugang zu Netflix, Sky Ticket oder o2 TV ab dem 23. Februar 2021 an. „o2 Select & Stream“ lässt sich dabei auch mit weiteren Preisvorteilen kombinieren. Über das Angebot „Junge Leute“ für Personen unter 29 Jahren sowie „60 Plus“ wird die Kombination noch günstiger.