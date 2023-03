Netflix muss sich mal wieder von einer richtig guten Serie verabschieden, da diese nicht selbst produziert wurde und die Lizenz abläuft. Wer jetzt dort noch alle 9 Episoden der Mini-Serie „Tabula Rasa“ sehen will, muss sich beeilen. Doch es gibt auch noch eine weitere Alternative.

Die belgische Drama-Serie „Tabula Rasa“ bei Netflix lässt sich schwer in eine Schublade stecken. Thriller, Horror, Mystery? Alles passt irgendwie und ist ziemlich aufregend.

Fliegt bei Netflix raus: Spannende Mystery-Serie aus Belgien

Nach einem Unfall mit dem Auto erleidet Annemie „Mie“ D’Haeze eine besondere Form von Gedächtnisverlust und muss deswegen in der geschlossenen Psychiatrie leben. Auch wenn sie sich an das Leben vor dem Unfall noch gut erinnern kann, neue Erinnerungen vergisst sie sofort wieder nach einem Tag.

Der Trailer zur Einstimmung:

Tabula Rasa (Blu-ray-Trailer)

Klingt nach der bekannten Komödie „50 erste Dates“ mit Adams Sandler und Drew Barrymore, nur das Lachen könnte euch bei „Tabula Rasa“ eher im Hals stecken bleiben, denn Mie weiß nie, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Dafür gibt es natürlich einen guten Grund.

Noch bis zum 31. März könnt ihr alle 9 Episoden der ersten und einzigen Staffel bei Netflix sehen. Die sind zwischen 48 und 53 Minuten lang. Ergo: Ist also noch zu schaffen (bei Netflix ansehen).

Tipp: Derzeit auch noch in der ZDF-Mediathek enthalten

Falls nicht, es gibt noch einen Ausweg, der sogar kostenlos ist. „Tabula Rasa“ wurde nämlich nicht nur vom belgischen Rundfunk (VRT) produziert, sondern auch vom deutschen ZDFneo. Daher stehen die Folgen momentan auch noch in der Mediathek des ZDF zum Abruf zur Verfügung. Aus rechtliche Gründen habt ihr darauf im Gegensatz zu Netflix aber nur in Deutschland aus Zugriff (in der ZDF-Mediathek ansehen).

Wer die Serie in der bestmöglichen Qualität für seine Sammlung haben möchte, der findet dann „Tabula Rasa“ auch noch als Blu-ray zum Kauf (bei Amazon ansehen).

Lohnen tut sich die Serie aus dem Jahr 2017 definitiv, denn die Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache und die fällt positiv aus. Bei der IMDb gibt es überzeugende 8 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes fehlt es zwar an genügend Stimmen der Profis, doch die Zuschauer vergeben allein schon mal 95 Prozent. Insofern ist die eher unbekannte Serie tatsächlich noch ein echter Geheimtipp.

