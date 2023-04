Die meisten von uns kennen Netflix wahrscheinlich nur als Streaming-Anbieter unzähliger Filme und Serien. Tatsächlich startete das Unternehmen jedoch schon vor einem Vierteljahrhundert mit einem anderen Service. Doch dieser wird nun zu Grabe getragen.

Netflix Facts

Netflix stellt DVD-Versand ein

Seit 2007 bietet Netflix seinen Abonnenten Streaming an – damals bestand das Repertoire noch aus heutiger Sicht lächerlichen 1.000 Serien und Filmen. 2014 ging der VoD-Service dann auch in Deutschland an den Start – heutzutage gehört Netflix zu den größten Streaming-Anbietern auf der gesamten Welt.

Doch bevor Netflix ins Streaming-Business einstieg, machte das Unternehmen auf ganz andere Art und Weise Geschäfte – und zwar mit dem Versand von Film-DVDs. 1997 startete der Konzern mit dieser Idee und konnte auf diese Weise nach und nach immer mehr Abonnenten für sich gewinnen.

Nach 25 Jahren hat sich Netflix nun jedoch dazu entschieden, seiner ursprünglichen Geschäftsidee den Rücken zu kehren und den DVD-Versand endgültig einzustellen – das geht aus einer offiziellen Mitteilung der Netflix-Homepage hervor:

„Nach unglaublichen 25 Jahren haben wir beschlossen, DVD.com im Laufe dieses Jahres einzustellen. Unser Ziel war es immer, unseren Mitgliedern den besten Service zu bieten, aber da das Geschäft weiter schrumpft, wird das immer schwieriger. Deshalb wollen wir uns mit einem guten Gefühl verabschieden und werden unsere letzten Discs am 29. September 2023 ausliefern.“

DVD-Ende bei Netflix: Für deutsche Kunden kein Verlust

Während mit dieser Entscheidung im Herbst 2023 eine Ära für den Netflix-Konzern endet, ändert sich für deutsche Kunden durch diese Entscheidung grundsätzlich nichts. Denn Netflix bot seinen DVD-Versand-Service ausschließlich in den USA an.

Apropos unbekannte Netflix-Dienste: Wusstet ihr, dass ihr mit eurem Netflix-Abo auch Zugang zu diverseb Mobile-Spielen habt?

Ob Netflix die Mitarbeiter der DVD-Sparte entlässt oder aber anderweitig im Konzern unterbringt, geht aus dem Blogeintrag nicht hervor.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.